Σημάδια αρχαίας «μικροβιακής ζωής» εντόπισε η NASA στον Άρη, σε βράχο που εξερεύνησε για πρώτη φορά το ρόβερ Perseverance.

Ο βράχος Cheyava έχει σχήμα αιχμής βέλους και πάνω σε αυτόν βρέθηκαν «ενδείξεις ότι Κόκκινος Πλανήτης φιλοξένησε ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια », ανέφερε η NASA την Πέμπτη.

Ο βράχος περιέχει οργανικές ενώσεις που υπονοούν ότι ο Αρης μπορεί να φιλοξενούσε μικροβιακή ζωή, όταν το νερό έρεε στον πλανήτη.

Σύμφωνα με την nypost, το δείγμα βρέθηκε στο βόρειο άκρο του Neretva Vallis, μιας αρχαίας κοιλάδας ποταμού πλάτους ενός τέταρτου του μιλίου, που είχε λαξευθεί από νερό που ορμούσε στον κρατήρα Jezero πριν από πολύ καιρό.

«Σχεδιάσαμε τη διαδρομή για το Perseverance για να διασφαλίσουμε ότι θα πάει σε περιοχές με προοπτική για ενδιαφέροντα επιστημονικά δείγματα», δήλωσε ο Nicola Fox, συνεργάτης διαχειριστής της Διεύθυνσης Επιστημονικής Αποστολής στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσιγκτον.

«Αυτό το ταξίδι μέσα από την κοίτη του ποταμού Neretva Vallis απέδωσε, καθώς βρήκαμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, το οποίο θα δώσει στους επιστήμονές μας τόσο πολλά για να μελετήσουν».

