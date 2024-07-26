Κινητό: Πώς να προστατέψουμε τον αριθμό μας από χρήση για απάτες deepfake;

Το 2019, ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαπατήθηκε μέσω deepfake φωνής που μιμούταν τον διευθύνοντα σύμβουλο της μητρικής εταιρείας στη Γερμανία, οδηγώντας στην πληρωμή σχεδόν 220.000 ευρώ σε κυβερνοεγκληματίες. Σε παρεμφερή περίπτωση, το 2024, ένας εργαζόμενος στο λογιστήριο πολυεθνικής εταιρείας έγινε θύμα μιας deepfake βιντεοκλήσης, με αποτέλεσμα η εταιρεία του να χάσει 25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Τα παραπάνω περιστατικά καταδεικνύουν την αυξανόμενη απειλή των deepfakes στον τομέα της ασφάλειας και με τις σύγχρονες δυνατότητες κλωνοποίησης και μετάφρασης φωνής που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η απειλή έχει γίνει ευκολότερη από ποτέ. Η χρήση deepfakes συχνά προϋποθέτει τη συλλογή βασικών προσωπικών στοιχείων, όπως ο αριθμός τηλεφώνου ενός ατόμου.

Η ομάδα της παγκόσμιας εταιρείας λογισμικού ασφαλείας ESET δίνει συμβουλές για την προστασία του αριθμού τηλεφώνου μας:

Το νου σας στο ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing). Μην απαντάτε ποτέ σε ανεπιθύμητα μηνύματα/κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, μην κάνετε κλικ σε τυχαίους συνδέσμους στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/μηνύματά σας και θυμηθείτε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας και να σκέφτεστε πριν αντιδράσετε σε μια φαινομενικά επείγουσα κατάσταση, γιατί έτσι σας παγιδεύουν. Ρωτήστε τον πάροχό σας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας της SIM. Ενδέχεται να διαθέτουν, για παράδειγμα, επιλογή για κλείδωμα της κάρτας για προστασία από το SIM Swapping ή πρόσθετα επίπεδα ασφαλείας λογαριασμού για την αποτροπή απάτης όπως η προώθηση κλήσεων. Προστατέψτε τους λογαριασμούς σας με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, ιδανικά χρησιμοποιώντας ειδικά κλειδιά ασφαλείας, εφαρμογές ή βιομετρικά στοιχεία αντί για επαλήθευση μέσω SMS. Σκεφτείτε διπλά πριν δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας σε μια ιστοσελίδα. Παρόλο που η χρήση του ως πρόσθετη επιλογή ανάκτησης για τις διάφορες εφαρμογές σας μπορεί να είναι χρήσιμη, άλλες μέθοδοι, όπως δευτερεύοντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/εφαρμογές επαλήθευσης (authenticators), θα μπορούσαν να προσφέρουν μια πιο ασφαλή εναλλακτική λύση. Για αγορές μέσω διαδικτύου, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια προπληρωμένη κάρτα SIM ή μια υπηρεσία VoIP αντί για τον κανονικό αριθμό του τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας για κινητά με φιλτράρισμα κλήσεων και βεβαιωθείτε ότι τα cookies τρίτων στο πρόγραμμα περιήγησής σας είναι αποκλεισμένα. Διερευνήστε άλλα εργαλεία και τεχνολογίες που ενισχύουν την ιδιωτικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

