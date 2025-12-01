Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από νάρκες και από πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί σημείωσαν υψηλό τετραετίας το 2024 κι αυτό οφείλεται και στις συγκρούσεις στη Συρία και στη Μιανμάρ καθώς και στο ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σκοπεύουν να αποσυρθούν από τη συνθήκη που απαγορεύει τη χρήση τους, όπως προκύπτει σήμερα από τη δημοσιοποίηση νέας έκθεσης.

Πάνω από 6.000 περιστατικά καταγράφηκαν τον περασμένο χρόνο, περιλαμβανομένων 1.945 θανάτων και 4.325 τραυματισμών, ο υψηλότερος ετήσιος αριθμός μετά το 2020, σύμφωνα με την έκθεση Landmine Monitor του 2025.

Σχεδόν 90% ήταν άμαχοι με περίπου τους μισούς να είναι γυναίκες και παιδιά.

Στην αύξηση συνέβαλαν κυρίως οι εκρήξεις ναρκών σε εμπόλεμες ζώνες στη Συρία και στη Μιανμάρ--αμφότερες χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη.

Στη Συρία οι κάτοικοι που επιστρέφουν αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο από πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, αναφέρει η έκθεση.

Η Μιανμάρ κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό με πάνω από 2.000 περιστατικά εξαιτίας της αυξημένης χρήσης ναρκών τόσο από το στρατό όσο και από μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις, σύμφωνα με την έκθεση.

Η συνθήκη, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1999, δεσμεύει 166 κράτη--το 85% του κόσμου--από το να κάνουν χρήση, να φυλάσσουν, να παράγουν και να μεταφέρουν νάρκες κατά προσωπικού. Επίσης απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να καθαρίσουν τις ναρκοθετημένες περιοχές και να βοηθήσουν τα θύματα.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σκοπεύουν να αποσυρθούν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περικοπές των δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο εμποδίζουν τις προσπάθειες αποναρκοθέτησης.

Η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία βρίσκονται σε διαδικασία νόμιμης αποχώρησης από τη Συνθήκη της Οττάβα, η οποία απαγορεύει τις νάρκες κατά προσωπικού, ενόψει των αυξανόμενων στρατιωτικών απειλών, όπως τις χαρακτηρίζουν, από τη Ρωσία, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει σε "επικίνδυνη αποσάθρωση" της συνθήκης, σημειώνει η έκθεση.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη Συνθήκη στις 29 Ιουνίου. Στρατιωτικοί αναλυτές δήλωσαν ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της ρωσικής προώθησης, την οποία το Κίεβο επιχειρεί να αναχαιτίσει τρία χρόνια και πλέον μετά τη ρωσική εισβολή.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει παγκόσμια απαγόρευση ενός όπλου που αχρηστεύει τεράστιες εκτάσεις και ακρωτηριάζει και σκοτώνει αμάχους για πολύ καιρό μετά τον τερματισμό των ένοπλων συγκρούσεων.

Η έκθεση καταγράφει επίσης ενδείξεις για νέα χρήση ναρκών από την Ουκρανία συν τις αιτιάσεις της Ταϊλάνδης ότι οι καμποτζιανές δυνάμεις ανέπτυξαν νάρκες κατά προσωπικού τον Ιούλιο στη διάρκεια μιας σύγκρουσης για διαφιλονικούμενα σύνορα, κάτι το οποίο αρνείται η Ταϊλάνδη.

Η Ρωσία και η Μιανμάρ, που δεν έχουν υπογράψει τη Συνθήκη, χρησιμοποιούν εκτενώς τις νάρκες, υποστηρίζει η έκθεση.

Η μείωση της χρηματοδότησης από δωρητές--ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ--είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση της υποστήριξης των επιζώντων καθώς και τον τερματισμό αρκετών ανθρωπιστικών προγραμμάτων για την κατάργηση των ναρκών, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

