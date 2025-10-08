Τρεις Ευρωπαίοι, στελέχη της μη κυβερνητικής οργάνωσης INSO, συμπεριλαμβανομένων δυο υπηκόων Γαλλίας, συνελήφθησαν στην Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η στρατιωτική χούντα στην εξουσία στο αφρικανικό κράτος, που διαβεβαιώνει πως ασκεί πολιτική εθνικά κυρίαρχη κι αντιιμπεριαλιστική.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί από τις αρχές οκτώ μέλη της INSO. Πρόκειται για τον διευθυντή του παραρτήματός της στη χώρα, Γάλλο υπήκοο, την αναπληρώτριά του, που έχει υπηκοότητα Γαλλίας και Σενεγάλης, αναπληρωτή γενικό διευθυντή της, Τσέχο, έναν υπήκοο Μαλί και τέσσερις υπηκόους της ίδιας της Μπουρκίνα Φάσο.

Ο διευθυντής συνελήφθη στα τέλη Ιουλίου, όταν η INSO είδε να αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας της για τρεις μήνες από τις αρχές επειδή «συγκέντρωνε δεδομένα ευαίσθητου χαρακτήρα χωρίς να έχει έγκριση εκ των προτέρων».

Η ΜΚΟ κάνει ιδίως αναλύσεις για ζητήματα ασφαλείας για λογαριασμό ανθρωπιστικών φορέων.

Την Μπουρκίνα Φάσο κυβερνά τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια αυταρχικό στρατιωτικό καθεστώς, που γύρισε την πλάτη στη Δύση, ειδικά στη Γαλλία, άλλοτε αποικιακή δύναμη.

Ο υπουργός Ασφαλείας Μαχαμαντού Σανά τόνισε πως η INSO, «ξένη ΜΚΟ, που διευθύνεται από ξένους», «συγκεντρώνει και δίνει ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Μπουρκίνα Φάσο, σε ξένες δυνάμεις».

Διευκρίνισε χθες ότι, παρά την αναστολή της δραστηριότητάς της που αποφασίστηκε την 31η Ιουλίου, κάποια στελέχη της «συνέχιζαν μυστικά ή συγκαλυμμένα δραστηριότητες όπως η συλλογή πληροφοριών και συναντήσεις διά ζώσης ή ψηφιακά».

Το πότε ακριβώς έγιναν οι συλλήψεις δεν ξεκαθαρίστηκε από τον υπουργό, που πάντως είπε ότι ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ταξίδεψε στην Ουαγκαντουγκού την 8η Σεπτεμβρίου.

Η χούντα του λοχαγού Ιμπραήμ Τραορέ, που κατέλαβε την εξουσία πριν από σχεδόν τρία χρόνια, είναι αντιμέτωπη με τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων σε μεγάλα τμήματα της επικράτειας. Διέκοψε τις σχέσεις με διάφορες δυτικές δυνάμεις, πάνω απ’ όλα τη Γαλλία, την οποία κατηγορεί συχνά πως απεργάζεται την αποσταθεροποίηση της χώρας — κάτι που διαψεύδει το Παρίσι.

Καταστολή

Απαίτησε το 2023 την αποχώρηση των στρατευμάτων της Γαλλίας που συμμετείχαν στον αντιτζιχαντιστικό αγώνα κι έδιωξε γάλλους διπλωμάτες πέρυσι.

Τέσσερις γάλλοι δημόσιοι λειτουργοί που είχαν κατηγορηθεί για κατασκοπεία κρατήθηκαν για έναν χρόνο στην Ουαγκαντουγκού προτού εντέλει αφεθούν ελεύθεροι τον Δεκέμβριο του 2024, εν μέρει χάρη σε μεσολάβηση του Μαρόκου.

Μεταξύ του Ιουνίου και του Ιουλίου, η χούντα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας 21 ΜΚΟ, ενώ ανέστειλε αυτές άλλων δέκα, καταρχήν για περίοδο τριών μηνών.

Οι φωνές που επικρίνουν το καθεστώς καταστέλλονται σκληρά στην Μπουρκίνα Φάσο, όπου έχουν αναφερθεί εδώ κι έναν χρόνο αρκετές απαγωγές.

Ο λοχαγός Τραορέ κατηγορείται ιδίως πως καταχράται διάταγμα περί γενικής επιστράτευσης αποφασίζοντας την αναγκαστική ένταξη πολιτών στις τάξεις των δυνάμεων του κράτους και την ανάπτυξή τους σε μέτωπα.

Τους τελευταίους μήνες, το καθεστώς άφησε ελεύθερους κάπου δέκα ανθρώπους που είχαν απαχθεί ή συλληφθεί, ιδίως δυο μορφές της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών προχθές Δευτέρα το βράδυ.

Στα τέλη του 2024, ο Νίγηρας, χώρα που γειτονεύει με την Μπουρκίνα Φάσο και κυβερνά επίσης στρατιωτικό καθεστώς που αντιμετωπίζει εχθρικά τη Γαλλία, ανακάλεσε επίσης την άδεια δραστηριοποίησης της INSO στην επικράτειά του.

Μαζί με το Μαλί, όπου κυβερνούν επίσης οι στρατιωτικοί, αυτές οι τρεις χώρες του Σαχέλ είναι αντιμέτωπες για πάνω από μια δεκαετία με εξεγέρσεις τζιχαντιστών, τις οποίες δυσκολεύονται να περιορίσουν. Έχουν ανακοινώσει τη δημιουργία συνομοσπονδίας, που βάφτισαν Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ).

Άλλος ένας γάλλος υπήκοος τέθηκε υπό κράτηση στην Μπαμακό στις αρχές Αυγούστου κι αντιμετωπίζει την κατηγορία πως εργάζεται για λογαριασμό «των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών», η οποία είναι «ανυπόστατη», σύμφωνα με το Κε ντ’ Ορσέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.