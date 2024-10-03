Βερολίνο: «Ποτέ ξανά πόλεμος!»

H 3η Οκτωβρίου είναι η Ημέρα της Γερμανικής Επανένωσης. Παραδοσιακά οι διαδηλώσεις αυτής της ημέρας στη γερμανική πρωτεύουσα θυμίζουν την ανάγκη για ειρήνη και συμφιλίωση. Φέτος όμως παίρνουν άλλη διάσταση, στη βαριά σκιά του κινδύνου για μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται εδώ και πάνω από δυόμιση χρόνια και μια Γερμανία, που έχει αλλάξει πλέον ριζικά το μεταπολεμικό δόγμα ασφαλείας της περί μη αποστολής όπλων σε εμπόλεμες ζώνες.



Σύμφωνα με τους διαδηλωτές στη μεγάλη πορεία στη γερμανική πρωτεύουσα με σύνθημα «Ποτέ ξανά πόλεμος» συμμετέχουν πάνω από 42.000 πολίτες, αν και η αστυνομία κάνει λόγο για πάνω από 10.000. Ταυτόχρονα αναμένονται μέχρι το βράδυ και πολλές μικρότερες διαδηλώσεις σε άλλα σημεία του Βερολίνου, ενώ τα βασικά ζητήματα που θεματοποιούν φέτος οι διαδηλωτές είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η στάθμευση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια.



Παρούσα στις πορείς του Βερολίνο πάντως είναι και η Σάρα Βάγκενκνεχτ, επικεφαλής της ομώνυμης Συμμαχίας, που αναδείχθηκε σε παράγοντα-κλειδί στις πρόσφατες εκλογές της αν. Γερμανίας και που καταγράφει ανοδική τάση στις δημοσκοπήσεις για τις επόμενες εθνικές εκλογές το 2025.

Αναβρασμός στους δρόμους

Η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους είναι ενδεικτική του ευρύτερου αναβρασμού που επικρατεί και στη γερμανική κοινωνία με φόντο τις εξελίξεις στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα της εποχής: Από τη μια πλευρά γενικά αντιπολεμικά συνθήματα και φιλειρηνικά πλακάτ και από την άλλη συνθήματα κατά του Ισραήλ και κατά της «δολοφονικής πολιτικής του στη Γάζα και στον Λίβανο», υπέρ της Γάζας, των Παλαιστινίων , του Λιβάνου.



Από την άλλη πλευρά συνθήματα με φόντο το ουκρανικό μέτωπο. Πλακάτ που στρέφονται κατά της Ρωσίας και του επιθετικού πολέμου της στην Ουκρανία αλλά και φιλορωσικές αντιδιαδηλώσεις μικρότερης εμβέλειας, που επίσης είναι προγραμματισμένες για σήμερα.



Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάντως στο «κόκκινο» την Πέμπτη στη γερμανική πρωτεύουσα, υπό τον κίνδυνο επεισοδίων, όπως αυτά που ήδη σημειώθηκαν ήδη τις προηγούμενες μέρες σε μικρότερες συναθροίσεις στη γερμανική πρωτεύουσα και οδήγησαν σε συλλήψεις εξαιτίας συνθημάτων υπέρ του ιρανικού χτυπήματος στο Ισραήλ, αλλά και του συνθήματος «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», που έχει ταυτιστεί με την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Προετοιμασίες για την 7η Οκτωβρίου

Την ίδια ώρα στον ύψιστο βαθμό αναμένονται τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της 7ης Οκτωβρίου, κατά την πρώτη μαύρη επέτειο από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ιδιαίτερα η αστυνομία της γερμανικής πρωτεύουσας προετοιμάζεται για επεισόδια, δεδομένου ότι ήδη έχουν προγραμματιστεί πολυάριθμες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης εκείνη τη μέρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild αναμένονται περίπου 1.000 αστυνομικοί επί ποδός, ενώ θα ενισχυθούν και από τις αστυνομικές αρχές άλλων κρατιδίων.



Όπως δηλώνει στην ίδια εφημερίδα ο Φέλιξ Κλάιν, επιτετραμμένος της γερμανικής κυβέρνησης για θέματα αντισημιτισμού, «το Βερολίνο έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες σε ευρωπαϊκό κέντρο που συνενώνει τους μισητές του Ισραήλ. Η γερμανική πολιτεία θα πρέπει να αντιδράσει και να εφαρμόσει ουσιαστικά τις νομικές επιλογές που διαθέτει. Αντισημίτες εγκληματίες χωρίς γερμανική υπηκοότητα μπορούν να απελαθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης στις αποκαλούμενες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, θα πρέπει να διεξάγονται και στο Βερολίνο, όπως ήδη γίνεται σε άλλα κρατίδια, ταχύτερες διαδικασίες ελέγχου. Ο αντισημιτισμός θα πρέπει να τιμωρείται άμεσα και αδιαπραγμάτευτα».



Πάντως ήδη στην Φρανκφούρτη απαγορεύθηκε μια πρώτη διαδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για την 7η Οκτωβρίου, εξαιτίας φόβου για αντισημιτική βία και επεισόδια, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης και του αρμοδίου για θέματα δημόσιας τάξης.

