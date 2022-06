Δεύτερη αιφνιδιαστική επίσκεψη του Μπόρις Τζόνσον στο Κίεβο - Ζελένσκι: Μεγάλος φίλος μας - Φωτογραφίες

Ο Μπόρις Τζόνσον πραγματοποίησε δεύτερη αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είναι ενδεικτικό ότι πρωθυπουργός επρόκειτο να παραστεί σε ένα κομματικό συνέδριο στο Ντόνκαστερ, αλλά αποχώρησε την τελευταία στιγμή όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Θανάσης Γκαβός. Επρόκειτο να πραγματοποιήσει ομιλία ενώπιον βουλευτών, δημοτικών συμβούλων και επιχειρηματιών.

"Κύριε πρόεδρε, Βολοντίμιρ, Χαίρομαι που είμαι ξανά στο Κίεβο" αναφέρει στο tweet του ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Είναι η δεύτερη επίσκεψη του κ. Τζόνσον στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, ενώ ήταν ο πρώτος ηγέτης μιας χώρας της G7 που ταξίδεψε στο Κίεβο. Η νέα επίσκεψη έρχεται μία ημέρα μετά από το ταξίδι των ηγετών Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ρουμανίας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY