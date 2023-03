«Ιστορική απόφαση» η συμφωνία των χωρών της ΕΕ να διαθέσουν 2 δισεκ. ευρώ για αγορά πυρομαχικών για την Ουκρανία, λέει ο Μπορέλ

Για «ιστορική απόφαση» κάνει λόγο ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, όσον αφορά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα οι χώρες της ΕΕ για να διατεθούν συνολικά 2 δισεκ. ευρώ για την αγορά πυρομαχικών, τόσο προς την Ουκρανία, όσο και για να αναπληρωθούν τα αποθέματα των χωρών της ΕΕ.

Με μήνυμά του στο twitter, o Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει: «Με βάση την πρότασή μου, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να παραδώσουν 1 εκατομμύριο οβίδες πυρομαχικών εντός των επόμενων 12 μηνών».

A historic decision.



Following my proposal, Member States agreed to deliver 1 mio rounds of artillery ammunition within the next 12 months.



We have a 3 track approach:

1) €1 bn for immediate delivery

2) €1 bn for joint procurement

3) commission to ramp up production capacity pic.twitter.com/CCNOaxE4bk