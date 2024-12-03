Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά η αστρονομική αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Ίλον Μασκ, που έσπασε το ρεκόρ των 56 δισ. δολάρια όπως αποφάσισε το δικαστήριο του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μήνες νομικής διαμάχης παρόλο που το ποσό εγκρίθηκε από τους μετόχους και τη διοίκηση της εταιρείας το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το BBC, η δικαστής Kathaleen McCormick επικύρωσε την προηγούμενη απόφασή της που εκδόθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, στην οποία υποστήριξε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τον Μασκ.

Ο ίδιος ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Ίλον Μασκ αντέδρασε στην απόφαση αυτή γράφοντας στο Χ: «Οι μέτοχοι πρέπει να ελέγχουν τις ψήφους των εταιρειών και όχι τους δικαστές».

Η Tesla υποσχέθηκε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, λέγοντας ότι η απόφαση ήταν «λανθασμένη».

«Αυτή η απόφαση, αν δεν ανατραπεί, σημαίνει ότι οι δικαστές και οι δικηγόροι των εναγόντων διοικούν εταιρείες του Delaware και όχι τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους – τους μετόχους», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στο X.

Η δικαστής ανέφερε ότι το πακέτο αυτό των αποδοχών θα ήταν το μεγαλύτερο που έχει συμφωνηθεί ποτέ για επικεφαλής εισηγμένης εταιρείας και συνέχισε λέγοντας ότι η Tesla απέτυχε να αποδείξει ότι το πακέτο αποδοχών, το οποίο χρονολογείται από το 2018, ήταν δίκαιο, είπε.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ της αμοιβής σε ποσοστό 75% αλλά η δικαστής δε συμφώνησε ότι η αμοιβή θα έπρεπε να είναι τόσο υψηλή παρά τα «δημιουργικά» επιχειρήματα των δικηγόρων της Tesla.

Η δικαστής αποφάσισε επίσης ότι ο μέτοχος της εταιρείας που κίνησε την υπόθεση εναντίον της Tesla και του Μασκ θα έπρεπε να λάβει 345 εκατ. δολ. σε αμοιβή και όχι τα 5,6 δισ. δολ. σε μετοχές της Tesla που είχε ζητήσει.

Πολλοί πάντως πιστεύουν ότι μια απόφαση υπέρ του Μασκ και της Tesla θα είχε πλήξει τους νόμους περί σύγκρουσης συμφερόντων στο Ντέλαγουερ.

Πηγή: skai.gr

