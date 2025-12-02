Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι προχωρά στη σύσταση «ανεξάρτητης επιτροπής» η οποία θα διενεργήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που σάρωσε συγκρότημα πολυκατοικιών υπό ανακαίνιση την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 151 νεκρούς.

Η αστυνομία έχει συλλάβει 13 άτομα ως ύποπτα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για την τραγωδία, ενώ η υπηρεσία κατά της διαφθοράς έχει επίσης συλλάβει 12 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή δωροδοκία. Δεν είναι σαφές αν κάποια από αυτά τα άτομα έχουν συλληφθεί και για τις δύο υποθέσεις.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς στους επτά πολυώροφους πύργους συνέβαλαν ένα πλαστικό δίχτυ κακής ποιότητας και αφρώδες μονωτικό υλικό, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο συγκρότημα Wang Fuk Court, όπου κατοικούσαν πάνω από 4.000 άτομα.

«Για να αποφύγουμε παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον, θα συστήσω μια ανεξάρτητη επιτροπή υπό την ηγεσία δικαστή, η οποία θα εξετάσει την αιτία για τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς» δήλωσε ο Τζον Λι, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί στους πέντε από τους επτά κατεστραμμένους πύργους. Οι διασώστες έχουν βρει σορούς σε κλιμακοστάσια και ταράτσες, ανθρώπους παγιδευμένους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις φλόγες. Περίπου 30 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Με την οργή να σιγοβράζει, ομάδες ζητούν περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία, ενώ το Πεκίνο και το Χονγκ Κονγκ προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικοποίησης της καταστροφής θα τιμωρηθεί αυστηρά.

Σε ερώτηση σχετικά με τη σύλληψη ενός φοιτητή από μία από αυτές τις ομάδες, καθώς και δύο ακόμη ατόμων που σύμφωνα με δημοσιεύματα διερευνώνται για πιθανή υποκίνηση ανατρεπτικών ενεργειών, ο Λι δήλωσε: «Δεν θα ανεχτώ κανένα έγκλημα, ειδικά εγκλήματα που εκμεταλλεύονται την τραγωδία που αντιμετωπίζουμε τώρα». Δεν σχολίασε τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch έχουν εκδώσει ανακοινώσεις επικρίνοντας τις συλλήψεις.

«Τώρα είναι η στιγμή για τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να ερευνήσουν με διαφάνεια τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς... και όχι να φιμώνουν όσους θέτουν εύλογα ερωτήματα», ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία.

Το γραφείο εθνικής ασφάλειας της Κίνας έχει προειδοποιήσει να μην γίνει εργαλειοποίηση της καταστροφής για να «βυθιστεί το Χονγκ Κονγκ στο χάος» του 2019, όταν μαζικές φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις αμφισβήτησαν το Πεκίνο και προκάλεσαν πολιτική κρίση.

«Απευθύνουμε αυστηρή προειδοποίηση σε εκείνους που επιχειρούν να διαταράξουν το Χονγκ Κονγκ μέσω της καταστροφής» ανέφερε το γραφείο. «Ό,τι και αν κάνετε, θα λογοδοτήσετε και θα τιμωρηθείτε αυστηρά».

Οι εκλογές για το Νομοθετικό Συμβούλιο, που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή, θα διεξαχθούν κανονικά, είπε ο Λι.

Πηγή: skai.gr

