Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Mπεν Γκβιρ: Aπειλεί με πλήρη διακοπή βοήθειας στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν παραδώσει τις σορούς Ισραηλινών στρατιωτών

Ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε να σταματήσει κάθε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν επιστρέψει άμεσα τις σορούς Ισραηλινών στρατιωτών

Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πορτρέτο

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησε σήμερα με πλήρη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τις σορούς στρατιωτών που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Καλώ τον πρωθυπουργό να θέσει ένα σαφές τελεσίγραφο στη Χαμάς: εάν δεν επιστρέψετε αμέσως όλες τις σορούς των στρατιωτών μας που έπεσαν πολεμώντας και συνεχίζετε να καθυστερείτε αυτήν την επιστροφή, εμείς θα αναστείλουμε αμέσως κάθε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, στον λογαριασμό του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Γάζα Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ Χαμάς ανθρωπιστική βοήθεια Παλαιστίνη Μεσανατολικό διπλωματία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark