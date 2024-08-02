Προσγειώθηκαν αργά το βράδυ (τοπική ώρα) στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον ορισμένοι από τους κρατούμενους που άφησε ελεύθερους χθες η Ρωσία, στο πλαίσιο ιστορικής συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων με τις ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη.

Ανάμεσά τους είναι οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς και του RFE/RL Αλσού Κουρμάσεβα, καθώς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν.

Το αεροσκάφος που τους μετέφερε προσγειώθηκε στις 06:40 (ώρα Ελλάδας) και τους αποφυλακισθέντες υποδέχθηκαν προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του, Κάμαλα Χάρις.

BREAKING: Freed Americans Evan Gershkovich, Paul Whelan and Alsu Kurmasheva arrive in the U.S. after historic prisoner swap. https://t.co/Ma9q8WBQUO pic.twitter.com/J8UEntAESE — ABC News (@ABC) August 2, 2024

Ο Έβαν Γκέρσκοβιτς αγκαλιάζει τη μητέρα του

Η συμφωνία ανταλλαγής κλείστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες τρεις χώρες από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη.

Συνολικά έγινε ανταλλαγή 26 ατόμων που κρατούνταν σε φυλακές σε επτά διαφορετικές χώρες. Ανάμεσα στους οκτώ Ρώσους υπηκόοους που αναμένεται να απελευθερωθούν είναι και ο Βαντίμ Κράζικοφ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία ενός αντιπάλου του Κρεμλίνου, το 2019, στο Βερολίνο.

Την απελευθέρωση των κρατουμένων χαιρέτισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ.

Χθες το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα από την αμερικανική κυβέρνηση η πρώτη φωτογραφία των Αμερικανών που αφέθηκαν ελεύθεροι. Η ανταλλαγή των κρατουμένων γίνεται στην Άγκυρα, υπό την εποπτεία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.

Στον επίσημο λογαριασμό στο X του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέβηκε φωτογραφία των Έβαν Γκέρσκοβιτς, Αλσού Κουρμάσεβα και Πολ Γουίλαν μέσα στο αεροπλάνο με Αμερικανούς αξιωματούχους και κρατώντας την αμερικανική σημαία.

«Μετά από αδιανόητη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα, οι Αμερικανοί που κρατούνταν στη Ρωσία είναι ασφαλείς, ελεύθεροι και έχουν ξεκινήσει τα ταξίδια τους πίσω στην αγκαλιά των οικογενειών τους», γράφει η λεζάντα από τον Μπάιντεν.

Επίσης, στη δημοσιότητα δόθηκε μια ακόμη φωτογραφία όπου φαίνονται οι Έβαν Γκέρσκοβιτς, Αλσού Κουρμάσεβα και Πολ Γουίλαν στην Τουρκία, κρατώντας μια αμερικανική σημαία.

Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, Paul Whelan. Free! pic.twitter.com/NCuSAbjOxc — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) August 1, 2024

Η ρωσική κρατική τηλεόραση δείχνει επίσης τη στιγμή που ο δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο Βλαντιμίρ Κάρα - Μούζρα, ο Πολ Γουίλαν και άλλα μέλη επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο για να φύγουν από τη Ρωσία.

