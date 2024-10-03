Μπάιντεν και Χάρις στις πολιτείες που επλήγησαν από τον κυκλώνα Ελίν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις επισκέφθηκαν χθες, Τετάρτη, τρεις πολιτείες στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ που επλήγησαν από τον φονικό κυκλώνα Ελίν, η διαχείριση των επιπτώσεων του οποίου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Ο νεότερος απολογισμός από τον Ελίν ανέρχεται σε τουλάχιστον 189 νεκρούς σε έξι πολιτείες, σύμφωνα με το CNN, ενώ σοβαρές είναι οι ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω των ξαφνικών και καταστροφικών πλημμυρών.

Ο Μπάιντεν έφτασε νωρίς χθες το απόγευμα στη Νότια Καρολίνα και στη συνέχεια μετέβη στη γειτονική Βόρεια Καρολίνα, την πλέον πληγείσα πολιτεία από τον κυκλώνα, όπου έχουν καταγραφεί 70 θάνατοι μέχρι στιγμής.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος πέταξε με ελικόπτερο πάνω από το Άσενβιλ, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, η οποία επλήγη ιδιαίτερα από τον κυκλώνα, με τις ζημιές να είναι ορατές από ψηλά. Λόγω των πλημμυρών έχουν παρασυρθεί γέφυρες, λίμνες έχουν γεμίσει συντρίμμια, ενώ δεκάδες κτίρια και δρόμοι έχουν καταστραφεί.

“Αυτό που είδα μου ράγισε την καρδιά”, έγραψε ο Μπάιντεν στο Χ. “Όμως είδα γείτονες να βοηθάνε γείτονες, εθελοντές και εργαζόμενους να βρίσκονται πλάι πλάι και ανθρώπους να βασίζονται ο ένας στον άλλο. Αυτή είναι η Αμερική”, τόνισε.

Για την ανοικοδόμηση θα χρειαστούν “δισεκατομμύρια δολάρια και χρόνια”, προειδοποίησε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας που επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος. “Υπάρχουν κοινότητες που έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί”, υπογράμμισε.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος θα μεταβεί σήμερα στη Φλόριντα και στη Τζόρτζια, οι οποίες επίσης επλήγησαν από τον Ελίν.

Κάποιες από τις πολιτείες αυτές είναι κρίσιμες για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

“Βρίσκομαι εδώ για να σας ευχαριστήσω και να σας ακούσω”, δήλωσε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές, στη διάρκεια επίσκεψής της σε κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων διάσωσης στην Ογκούστα της Τζόρτζια.

Η Κάμαλα Χάρις ευχαρίστησε τους διασώστες, ενώ μοίρασε γεύματα σε οικογένειες κατά την επίσκεψή της σε κέντρο υποδοχής των πληγέντων από τον Ελίν.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει ανακοινώσει ότι θα κινητοποιήσει χίλιους επιπλέον στρατιωτικούς για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Βόρεια Καρολίνα. Οι ενισχύσεις αυτές θα προστεθούν στους χίλιους διασώστες και μέλη της Εθνοφρουράς που ήδη εργάζονται επί του πεδίου.

Στο νότιο τμήμα των Απαλάχιων όρεων οι κάτοικοι παραμένουν αποκομμένοι από τον κόσμο έξι ημέρες μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελίν, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο δυτικό τμήμα της Βόρειας Καρολίνας εξακολουθούν να μην έχουν τρεχούμενο νερό. Στο Άσενβιλ το σύστημα υδροδότησης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους ότι θα χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες μέχρι να επισκευαστούν οι σωλήνες.

Η καταστροφή στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας

Έναν μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να κατηγορήσει την κυβέρνηση Μπάιντεν για ολιγωρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος επισκέφθηκε τη Δευτέρα την πόλη Βαλντόστα, στη Τζόρτζια, από όπου κατήγγειλε ότι το ομοσπονδιακό κράτος δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εξάλλου κατηγόρησε τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Βόρειας Καρολίνας, τον Ρόι Κούπερ ότι “σκοπίμως δεν βοηθούν τους ανθρώπους στις ρεπουμπλικανικές περιοχές”.

“Ψεύδεται”, απάντησε ο Μπάιντεν. “Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι υπονοεί πως δεν κάνουμε ό,τι είναι δυνατό (…) Είναι ψευδές και ανεύθυνο”, υπογράμμισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Ο Τζο Μπάιντεν εξήγησε ότι περίμενε ως την Τετάρτη για να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να μην παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης που διεξάγονται.

Εκτίμησε επίσης ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη σοβαρότητα και τη συχνότητα αυτών των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων.

“Κανείς δεν μπορεί να αρνείται ακόμη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ή τουλάχιστον το ελπίζω”, δήλωσε. “Θα πρέπει να είναι εγκεφαλικά νεκροί” αν τις αρνούνται, πρόσθεσε.

Προς το παρόν είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι συνέπειες του κυκλώνα στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Κουινίπιακ, που πραγματοποιήθηκε από τις 25 ως τις 29 Σεπτεμβρίου, πριν και στη διάρκεια του Ελίν, ο Ντόναλντ Τραμπ προηγούνταν της Χάρις στη Τζόρτζια, με 50% έναντι 44%.

Το ίδιο συνέβαινε και στη Βόρεια Καρολίνα, αν και με μικρότερη διαφορά, 49% έναντι 47%.

