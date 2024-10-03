Εκδίκηση 24 χρόνια μετά. Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Αζίζ Σάλχα, ένας από τους δράστες του λιντσαρίσματος δύο Ισραηλινών στρατιωτών στη Ραμάλα το 2000, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των IDF στη Γάζα.



Η φωτογραφία του Σάλχα να δείχνει τα αιματοβαμμένα χέρια του αφότου μαχαιρώθηκε επανειλημμένα ένας από τους στρατιώτες του Ισραήλ, έμεινε χαραγμένη στο μυαλό των Ισραηλινών ως μια από τις καθοριστικές στιγμές της Δεύτερης Ιντιφάντα.



Ο Σαλχά απελευθερώθηκε από τη φυλακή και στάλθηκε στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2011 για την απελευθέρωση του αιχμάλωτου Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ. Οι αναφορές λένε ότι ο Σάλχα σκοτώθηκε σε επίθεση στο κέντρο της Λωρίδα της Γάζας. Δεν είναι πάντως έως τώρα γνωστό εάν οι Ισραηλινοί πήραν την εκδίκησή τους κατά τύχη, ή ο Σάλχα είχε στοχοποιηθεί.



Η Δεύτερη Ιντιφάντα

Η δεύτερη Ιντιφάντα, επίσης γνωστή ως Ιντιφάντα Αλ-Άκσα ήταν παλαιστινιακή εξέγερση εναντίον του Ισραήλ Τα γενικά κίνητρα για τη βία προτάθηκαν ως η αποτυχία της Διάσκεψης Κορυφής του Καμπ Ντέιβιντ του 2000 να καταλήξει στην τελική συμφωνία για την ειρηνευτική διαδικασία Ισραήλ-Παλαιστίνης τον Ιούλιο του 2000. Η βία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2000, αφού ο Αριέλ Σαρόν επισκέφθηκε το Όρος του Ναού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους Παλαιστινίους. Η ίδια η επίσκεψη ήταν ειρηνική, αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, πυροδότησε διαμαρτυρίες και ταραχές τις οποίες η ισραηλινή αστυνομία διέκοψε με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα



Ο αριθμός των νεκρών, συμπεριλαμβανομένων ενόπλων όσο και αμάχων, εκτιμάται ότι ήταν περίπου 3.000 Παλαιστίνιοι και 1.000 Ισραηλινοί, καθώς και 64 αλλοδαποί.



Πολλοί θεωρούν ότι η Σύνοδος Κορυφής του Σαρμ ελ Σεΐχ στις 8 Φεβρουαρίου 2005 αποτέλεσε το τέλος της Δεύτερης Ιντιφάντα. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν συμφώνησαν ότι όλες οι παλαιστινιακές παρατάξεις θα σταματήσουν κάθε πράξη βίας εναντίον όλων των Ισραηλινών παντού, ενώ το Ισραήλ θα σταματήσει όλη τη στρατιωτική του δραστηριότητα εναντίον όλων των Παλαιστινίων παντού. Επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους στον Οδικό χάρτη για την ειρηνευτική διαδικασία. Ο Σαρόν συμφώνησε επίσης να απελευθερώσει 900 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους από τους 7.500 που κρατούνταν τότε, και να αποσυρθεί από τις πόλεις της Δυτικής Όχθης που είχαν καταληφθεί ξανά κατά τη διάρκεια της ιντιφάντα.



