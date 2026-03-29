Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ευχαρίστησε τον ιρακινό λαό και την θρησκευτική ηγεσία για τη στήριξή τους προς το Ιράν "ενώπιον της επιθετικότητας", μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χωρίς να διευκρινίσουν με ποιον τρόπο επικοινωνήθηκε το μήνμά του.

Πριν από δύο ημέρες πάντως, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι καλά στην υγεία του και ηγείται της χώρας, αποδίδοντας την απουσία του από τη δημόσια σκηνή σε λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

