ΗΠΑ: Δικαστής έκρινε ότι ο Τραμπ μπορεί να επικαλείται νόμο του 18ου αιώνα για τους μετανάστες

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επικαλεστεί νόμο του 18ου αιώνα για τους «αλλοδαπούς εχθρούς» προκειμένου να απελαύνει μετανάστες που πιστεύεται ότι είναι μέλη βενεζουελάνικης συμμορίας η οποία θεωρείται «τρομοκρατική» στις ΗΠΑ, απεφάνθη χθες Τρίτη ομοσπονδιακή δικαστής.

Πρόκειται για μια σπάνια νίκη για την κυβέρνηση Τραμπ και την πολιτική της για την απέλαση παράτυπων μεταναστών. Πολλοί ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν μέχρι στιγμής απορρίψει επανειλημμένα τη χρήση αυτού του νόμου για την απέλαση παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ.

Όμως χθες Tρίτη η Στέφανι Χέινς, που διορίστηκε από τον Τραμπ, αποδέχθηκε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με τον οποία η Tren de Aragua, μια συμμορία της Βενεζουέλας, πραγματοποιεί «εισβολή» στις ΗΠΑ.

Αν και η «εισβολή» αυτή δεν μοιάζει με τις στρατιωτικές εισβολές που είχαν στο μυαλό τους οι πατέρες- ιδρυτές των ΗΠΑ όταν υιοθέτησαν τον νόμο περί «αλλοδαπών εχθρών» το 1798, η Χέινς εκτίμησε ότι παλαιοί νόμοι μπορούν να ισχύσουν στον σύγχρονο κόσμο.

Παράλληλα συνέκρινε την Tren de Aragua με «τα στρατιωτικά αποσπάσματα ή τους πειρατές» που λεηλατούσαν τις ΗΠΑ όταν θεσπίστηκε ο νόμος.

Ωστόσο η δικαστής τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να δίνει «περισσότερο χρόνο απ’ όσο προσφέρει τώρα» στους υποψήφιους για απέλαση, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να τους έχουν περιθώριο 21 ημερών ώστε να μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, έναντι των 12 με 24 ωρών οι οποίες, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, είναι αρκετές.

«Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει αρκετό χρόνο και ακολουθεί την προσήκουσα διαδικασία, μπορεί ο πρόεδρος να εκδίδει μια απόφαση που να βασίζεται στον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών για να απελαύνει: Βενεζουελάνους πολίτες άνω των 14 ετών που βρίσκονται στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν λάβει υπηκοότητα ή άδεια παραμονής και οι οποίοι είναι μέλη της Tren de Aragua, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση; (…) Το δικαστήριο απαντά θετικά στο ερώτημα αυτό», αναφέρει η απόφαση της δικαστού.

Ο Τραμπ έχει αναγάγει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, κάνοντας λόγο για «εισβολή» στις ΗΠΑ από «εγκληματίες που έρχονται από το εξωτερικό» και δίνοντας μεγάλη δημοσιότητα στις επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών.

Στόχος της επίκλησης του νόμου περί «αλλοδαπών εχθρών» -ο οποίος έχει εφαρμοστεί μόνο τρεις άλλες φορές στην αμερικανική ιστορία- είναι να παρακαμφθεί η νομική προστασία των μεταναστών, που συχνά καθυστερεί τη διαδικασία απέλασης.

Η απαίτηση της Χέινς για παράθυρο 21 ημερών – που αντιστοιχεί στις αποφάσεις άλλων ομοσπονδιακών δικαστών στις ΗΠΑ οι οποίοι έχουν απορρίψει τη χρήση του νόμου αυτού από την κυβέρνηση Τραμπ-- υπονομεύει τον στόχο του Ρεπουμπλικάνου για γρήγορες απελάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

