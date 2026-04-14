Μόσχα: Απαραίτητοι κάποιοι περιορισμοί στο Internet για λόγους ασφαλείας

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι ορισμένοι περιορισμοί στο διαδίκτυο είναι αναγκαίοι για λόγους ασφάλειας και δεν συνιστούν επιστροφή στο παρελθόν, αν και παραδέχτηκε ότι προκάλεσαν προβλήματα σε πολλούς Ρώσους.

Η Ρωσία έχει ενισχύσει τον έλεγχο του διαδικτύου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μπλοκάροντας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της διαδικτυακής λογοκρισίας, ενώ περιορίζει και την πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κινητά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένα από τα μέτρα είναι προσωρινά και θα αρθούν όταν αυτό κριθεί ασφαλές, ενώ άλλα σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση τεχνολογικών εταιρειών με τη ρωσική νομοθεσία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.