Δικαστικά κινείται η Μελάνια Τραμπ για σχόλιο που έκανε πρόσφατα ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, και το οποίο τη συνέδεε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο και σεξουαλικό παραβάτη, Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019.

Σε συνέντευξή του αυτόν τον μήνα στον Βρετανό δημοσιογράφο Άντριου Κάλαχαν, ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι ο Επστάιν είχε γνωρίσει Μελάνια Τραμπ στον νυν πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ – «οι σχέσεις είναι τόσο μεγάλες και βαθιές» είπε χαρακτηριστικά.

First lady Melania Trump has demanded that Hunter Biden retract comments linking her to sex trafficker Jeffrey Epstein and threatened to sue if he does not (via AP) https://t.co/CwL0uijhRp — Bloomberg (@business) August 14, 2025

Ωστόσο, Τραμπ και Μελάνια έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι γνωρίστηκαν σε πάρτι της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης το 1998, το οποίο διοργάνωνε τότε ο διάσημος πράκτορας μοντέλων Paolo Zampolli.

Σε εξώδικο που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Χάντερ Μπάιντεν, ζητά να αποσυρθούν οι ψευδείς, δυσφημιστικές και «εξαιρετικά χυδαίες» δηλώσεις, οι οποίες διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας στην Πρώτη Κυρία «συντριπτική οικονομική ζημία και ζημία στη φήμη της».

Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την επιστολή του δικηγόρου της, Αλεχάντρο Μπρίτο, απειλεί με νομικές ενέργειες, ζητώντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

NEW - Melania Trump demands Hunter Biden retract "false, defamatory, disparaging, and inflammatory statements" about Epstein and her, threatening legal action if Hunter does not comply. pic.twitter.com/3hSBWBjVpo — Disclose.tv (@disclosetv) August 13, 2025

Οι δικηγόροι της Μελάνια Τραμπ, η οποία παντρεύτηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2005, χαρακτήρισαν επίσης τους ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν ως «υποτιμητικούς και εμπρηστικούς».

Η επιστολή κατηγορεί επίσης τον νεότερο γιο του Μπάιντεν ότι έχει «εκτεταμένο ιστορικό εκμετάλλευσης ονομάτων άλλων» και ότι επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό «για να τραβήξει την προσοχή πάνω του».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν φίλος με τον Επστάιν, αλλά έχει δηλώσει ότι οι σχέση τους τελείωσε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο χρηματιστής είχε «αρπάξει» υπαλλήλους που εργάζονταν στο σπα στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα.

Με πληροφορίες από BBC, AP

Πηγή: skai.gr

