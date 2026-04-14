Μοσάντ: Αποστολή μας η ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, δήλωσε ότι η υπηρεσία πληροφοριών «επιχειρούσε στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν, μιλώντας σε τελετή για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

«Παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ», ανέφερε.

«Αλλά η αποστολή μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», πρόσθεσε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. «Δεν θεωρήσαμε ότι αυτή η αποστολή θα ολοκληρωνόταν άμεσα με τη λήξη των μαχών. Αντιθέτως, σχεδιάσαμε εντατικά ώστε η επιχείρησή μας να συνεχιστεί και να αποφέρει αποτελέσματα ακόμη και μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη».

Ο επικεφαλής της Μοσάντ δήλωσε ότι η ευθύνη της υπηρεσίας «θα ολοκληρωθεί μόνο όταν αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς αντικατασταθεί».

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, είπε ο Μπαρνέα, «είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε απαθείς, παρακολουθώντας, απέναντι σε μια ακόμη υπαρξιακή απειλή».



Πηγή: skai.gr

