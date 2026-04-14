Η Εσθονία εντόπισε και συνέλαβε αριθμό-ρεκόρ συνεργατών της Ρωσίας το 2025, όπως αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας (KAPO).

Τουλάχιστον εννέα άτομα ταυτοποιήθηκαν ως «πράκτορες» στην τελευταία ετήσια έκθεση της υπηρεσίας, ενώ ανακλήθηκαν άδειες παραμονής αρκετών κληρικών με δεσμούς με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία για λόγους ασφαλείας. Ο συνολικός αριθμός όσων θεωρήθηκαν ότι εργάζονταν για το Κρεμλίνο ή συνελήφθησαν ή απελάθηκαν για την προώθηση της ρωσικής ατζέντας δεν αποκαλύφθηκε, σημειώνει το Politico

Σύμφωνα με την έκθεση της KAPO, οι μη στρατιωτικές απειλές -όπως δολιοφθορές, κατασκοπεία και εκστρατείες παραπληροφόρησης- γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Οι δραστηριότητες αυτές κυμαίνονται από ψευδείς αναφορές για βόμβες έως εικονικές «επιθέσεις» που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων Telegram.

Η έκθεση αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε διαδικτυακή παραπληροφόρηση που στοχεύει τη Νάρβα, μια παραμεθόρια πόλη με πλειοψηφία ρωσόφωνου πληθυσμού. Τις τελευταίες εβδομάδες, μια διαδικτυακή εκστρατεία που προωθεί την απόσχιση της Νάρβα και της γύρω κομητείας Ίντα - Βίρου έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στην Εσθονία όσο και διεθνώς. Ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ καταδίκασε δημόσια το αποσχιστικό αυτό κίνημα, χαρακτηρίζοντάς το «επιχείρηση παραπληροφόρησης που δημιουργήθηκε από τη Ρωσία για να προκαλέσει διχόνοια».

«Για τον αντίπαλο, η ενίσχυση τέτοιων εκστρατειών από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης θεωρείται επιτυχία, καθώς αυξάνει την αξιοπιστία και την εμβέλεια των εχθρικών μηνυμάτων», αναφέρει η έκθεση της KAPO.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Εσθονίας σημειώνουν ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις πληροφοριών διεξάγονται σε μεγάλο βαθμό εξ αποστάσεως και συχνά βασίζονται στη μυστική χρήση απλών πολιτών. Σύμφωνα με την έκθεση, η Μόσχα στρατολόγησε συνταξιούχους σε όλη τη χώρα για να φωτογραφίζουν ζημιές σε σοβιετικά μνημεία πολέμου, συλλέγοντας υλικό που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε σε ρωσική προπαγανδιστική εκστρατεία, η οποία κατηγορούσε την Εσθονία για σκόπιμο βανδαλισμό ιστορικών χώρων.

Η αύξηση στον εντοπισμό Ρώσων πρακτόρων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αυξηθεί η δραστηριότητα που κατευθύνεται από το Κρεμλίνο στη χώρα. Οι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν ότι ο υψηλός αριθμός συλλήψεων υπογραμμίζει «την προληπτική αποτελεσματικότητα των εσθονικών υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας».

«Η συνολική εικόνα απειλής δεν έχει αλλάξει. Ο βασικός αντίπαλος της Εσθονίας παραμένει ο ίδιος -ήταν, είναι και στο προβλέψιμο μέλλον θα συνεχίσει να είναι η Ρωσία με την ιμπεριαλιστική της νοοτροπία», καταλήγει η έκθεση.

Πηγή: skai.gr

