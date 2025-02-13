Μήνυμα Τραμπ προς Ευρώπη: Αγοράστε αμερικανικά όπλα για να διατηρηθεί το ΝΑΤΟ ισχυρό

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη ότι θέλει να αγοράζουν αμερικανικά όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό προκειμένου να διατηρηθεί ισχυρή η συμμαχία του ΝΑΤΟ, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με γνώση του ζητήματος σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε αρκετές φορές από Αμερικανούς αξιωματούχους προς τους Ευρωπαίους ομολόγους τους τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ άλλων σε συναντήσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου. Η ομάδα του Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θέλει η Ευρώπη να αγοράσει περισσότερη αμερικανική ενέργεια σε συζητήσεις σχετικά με τη σχέση ασφαλείας, πρόσθεσαν.

Ο υπαινιγμός ήταν ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να μετριάσει την απαίτησή του να δαπανούν τα μέλη του ΝΑΤΟ το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, εάν η Ευρώπη επενδύσει περισσότερο σε αμερικανικές εταιρείες, είπαν οι πηγές.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της συναλλακτικής σχέσης του Τραμπ με τους συμμάχους των ΗΠΑ, που έρχεται σε ρήξη με τον παραδοσιακό ρόλο της Αμερικής ως αδιαμφισβήτητου εταίρου υπερατλαντικής ασφάλειας.

Την Τετάρτη, λίγες ώρες προτού ο Τραμπ αιφνιδιάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ανακοινώνοντας ότι συμφώνησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον «ο πρωταρχικός εγγυητής της ασφάλειας στην Ευρώπη».

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η Ευρώπη πρέπει να δαπανά περισσότερα για την άμυνα και οι προειδοποιήσεις του προς το ΝΑΤΟ ότι δεν μπορεί να βασίζεται στις ΗΠΑ έγιναν ένα επαναλαμβανόμενο θέμα κατά τη διάρκεια της πρώτης του διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

