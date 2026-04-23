Ισραηλινός πρέσβης στο Βερολίνο: «Έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι στο Ισραήλ»

Συνέντευξη DW

Η ημέρα της συνέντευξης του Ισραηλινού πρέσβη στο Βερολίνο με τo συνεργείο της Deutsche Welle συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης για τους Πεσόντες Στρατιώτες και τα Θύματα της Τρομοκρατίας, στις 21 Απριλίου - μια ακριβώς ημέρα πριν από την Ημέρα της Ανεξαρτησίας και της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ. Και εν μέσω μίας μακράς περιόδου κατά την οποία το Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή για παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και ενδεχόμενα μέτρα στο πλαίσιο διακοπής της σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.



Το Ισραήλ δέχεται επιθέσεις ακόμη και 78 χρόνια μετά την ίδρυσή του, επισημαίνει ήδη στην αρχή της συνέντευξης ο Ισραηλινός πρέσβης, Ρον Πρόσορ: «Σκεφτείτε μόνο πώς ήταν όταν ήρθατε εδώ. Τα μέτρα ασφαλείας που είδατε», λέει χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο που παίρνει τη συνέντευξη. «Αυτό υπογραμμίζει υπό ποιες συνθήκες εργάζονται σήμερα οι Ισραηλινοί πρέσβεις και διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο», σχολιάζει και προσθέτει πως από την ίδρυση του κράτους το 1948, το Ισραήλ βρίσκεται ουσιαστικά διαρκώς σε πόλεμο.

«Τα όπλα του Ιράν απειλή και για την Ευρώπη»

Ωστόσο, το Ισραήλ δέχεται έντονη κριτική διεθνώς, αλλά και στη Γερμανία, επισημαίνει ο δημοσιογράφος - πρώτα λόγω της Γάζας και τώρα με τις επιθέσεις κατά του Ιράν και του Λιβάνου. Ο Πρόσορ επικεντρώνεται στον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν: «Για πολλά χρόνια η Ευρώπη μαζί και με άλλα κράτη διαπραγματεύονταν με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το Ιράν όχι μόνο δεν το σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε και βαλλιστικούς πυραύλους και τους μετέφερε στη Μόσχα». Από εκεί, αναφέρει ο πρέσβης, χρησιμοποιούνται στο Κίεβο και απειλούν την «πίσω αυλή» της Ευρώπης.



Για το Ισραήλ, συνεχίζει, το Ιράν είναι μία υπαρξιακή απειλή: «Οι ηγεσίες στο Ιράν θέλουν να εξαλείψουν το κράτος του Ισραήλ. Πρέπει όλοι να το καταλάβουμε: αυτή η ιδεολογία σπέρνει το θάνατο. Το βλέπουμε στη Χαμάς, το βλέπουμε στη Χεζμπολάχ και το βλέπουμε στο Ιράν».

Για τη λύση δύο κρατών: «Οι πολιτικοί την επαναλαμβάνουν σαν παπαγάλοι»

Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ, θεωρεί πως υπάρχουν μεν ορισμένες διαφωνίες, ωστόσο αντί να εστιάσει κανείς σε αυτές, μπορεί να επικεντρωθεί στο ό,τι «το ποτήρι είναι μισογεμάτο» - και αναφέρεται συγκεκριμένα στους αξιωματούχους που επισκέφθηκαν το Ισραήλ κατά την τελευταία τριετία: «ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, ο υπουργός Εξωτερικών, ο καγκελάριος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, η πρόεδρος της γερμανικής Βουλής. Αυτό είναι μοναδικό στην Ευρώπη».



Ωστόσο ο Ισραηλινός πρέσβης θεωρεί ότι και στη Γερμανία «πολλοί πολιτικοί επαναλαμβάνουν τη λύση των δύο κρατών σαν παπαγάλοι».



Εξηγεί ότι μεταξύ 2004-2007 ήταν γενικός διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών και συμμετείχε στην αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα το 2005. Τότε, λέει, πίστευε και ο ίδιος σε μια ειρηνική λύση. Ωστόσο, μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, τα πράγματα άλλαξαν: «Από τη μία θα κάνουμε τα πάντα για να μιλήσουμε με όσους θέλουν πραγματικά ειρήνη. Από την άλλη, θα κρατήσουμε την ασπίδα του Δαβίδ σφιχτά μπροστά στο στήθος μας γιατί μόνο ένα πραγματικά ισχυρό Ισραήλ μπορεί να πετύχει ειρήνη στην περιοχή», υπογραμμίζει, τονίζοντας επίσης ότι παραμένουν ερωτήματα για το αν υπάρχει πραγματική διάθεση για ειρήνη από την παλαιστινιακή πλευρά.

Και μία συμβουλή προς τον Γερμανό καγκελάριο

Τέλος, ο Ρον Πρόσορ αναφέρεται σε πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς. Ο Μερτς είχε εκφράσει ανησυχία μπροστά σε μία ενδεχόμενη «ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Όχθης» από το Ισραήλ, έπειτα από συνομιλία με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο Σμότριτς απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι «οι εποχές που οι Γερμανοί υπαγόρευαν στους Εβραίους πού επιτρέπεται να ζουν έχουν περάσει». Σημειώνεται ότι ο πρέσβης του Ισραήλ στο Βερολίνο, Ρον Πρόσορ, είχε τότε επικρίνει δημόσια τη δήλωση Σμότριτς, τονίζοντας ότι τέτοιες ιστορικές αναφορές «διαβρώνουν τη μνήμη του Ολοκαυτώματος», διαστρεβλώνοντάς την.



Ο Πρόσορ επιχειρεί μεν να κατευνάσει το κλίμα, υπερασπιζόμενος τον Μερτς ως «πραγματικό φίλο του Ισραήλ». Ωστόσο επισημαίνει ότι ο καγκελάριος εξέφρασε τη θέση αυτή ανήμερα της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ: «Ήταν σωστό να ειπωθεί κάτι τέτοιο εκείνη την ημέρα; Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο αντέδρασε έτσι ο υπουργός μας. Ήταν ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Ζήτημα λεπτότητας. Ο Μερτς θα μπορούσε να το είχε πει μία ημέρα αργότερα», εκτιμώντας ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να έχει δείξει περισσότερη ενσυναίσθηση.



«Θέλω τη Γερμανία, όπως και άλλα μέρη της Ευρώπης, να στέκονται δίπλα στο Ισραήλ σε διεθνή φόρα, όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει διαρκώς μία δαιμονοποίηση και απονομιμοποίηση του κράτους του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού», καταλήγει ο Ισραηλινός πρέσβης.



Η συνέντευξη έγινε στα αγγλικά από τον ανταποκριτή της DW στο Βερολίνο Σίμον Γιουνγκ.

Πηγή: Deutsche Welle

