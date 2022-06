«Η Μολδαβία έχει μέλλον στην ΕΕ» - Η πρόεδρος Σάντου χαιρετίζει την απόφαση των «27»

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου χαιρέτισε απόψε την «ιστορική» απόφαση των «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσουν στη χώρα της καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε έναν δύσκολο δρόμο μπροστά μας, που απαιτεί πολλή δουλειά και προσπάθεια».

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η πρόεδρος Σάντου ανέφερε ότι ένταξη της Μολδαβίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει ευημερία, περισσότερες ευκαιρίες και ασφάλεια στη μικρή χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Historic day for #Moldova🇲🇩! EU🇪🇺 Member States have granted us the #EU candidate status. An unequivocal & strong signal of support for our citizens and #Moldova's European future. We are grateful & committed to advancing on the path of reforms.