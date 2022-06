«Καλή ημέρα για την Ευρώπη»: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την απόφαση της Συνόδου

Την απόφαση της Συνόδου Κορυφής να χορηγήσει καθεστώς ένταξης σε Ουκρανία και Μολδαβία, και να εγκρίνει την ενταξιακή προοπτική της Γεωργίας χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η σημερινή ημέρα είναι καλή για την Ευρώπη» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας την ιστορική απόφαση.



Απευθυνόμενη ονομαστικά στους ηγέτες των τριών χωρών, η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της στο Twitter: «Οι χώρες σας είναι μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και αυτό το επιβεβαιώνει η σημερινή ιστορική απόφαση».

