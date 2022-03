Η οικογένεια του πρίγκιπα Φίλιππου ενώθηκε για το μνημόσυνο. Περίπου, 51 συγγενείς από ελληνικά, δανικά και γερμανικά παρακλάδια της οικογένειας του αείμνηστου Δούκα έφτασαν στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Κληρονομικός Πρίγκιπας του Μονακό και η Πριγκίπισσα του Μπάντεν, οι οποίοι είχαν προσκληθεί και στην κηδεία του πρίγκιπα.

Η βασιλική οικογένεια του Μπάντεν είχε μια στενή σχέση με τον Δούκα του Εδιμβούργου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έφτασε στην τελετή συνοδευόμενη από τον γιο της πρίγκιπα Άντριου, μετά τα τελευταία θέματα υγείας που αντιμετώπισε. Ο πρίγκιπας Άντριου είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά το σκάνδαλο με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο δε μπορούσε να μην παρευρεθεί στο μνημόσυνο του πατέρα του.

Absolutely superb to see Her Majesty the Queen attend this mornings memorial service for her late husband His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh in Westminster Abbey. #PrincePhilip pic.twitter.com/dwdqqQr25f

I see Prince Andrew is travelling with Her Majesty to Prince Philip’s memorial

I’m all for rehabilitation but it starts with facing justice, accepting responsibility & working to rebuild victims’ confidence

None of that is present here, so far pic.twitter.com/wOyyksDRl2