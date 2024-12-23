ΜΜΕ: Η κυβέρνηση Μελόνι θέλει μεταφορά αιτούντων άσυλο σε κέντρα Αλβανίας

«Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επιθυμεί να ξαναρχίσει η μεταφορά αιτούντων άσυλο στα κέντρα που η Ιταλία δημιούργησε στη βόρεια Αλβανία», σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai και μεγάλο μέρος του Τύπου.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συζήτησε σήμερα το όλο θέμα σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι, στην οποία πήραν μέρος οι υπουργοί Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μας έδωσε δίκιο, ουσιαστικά, στην κυβέρνησή μας, σχετικά με το ότι αποτελεί δικαίωμα της κάθε κυβέρνησης να ορίζει ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες προέλευσης των μεταναστών. Οι δικαστές μπορούν να ασχοληθούν με μεμονωμένες περιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις χώρες αυτές, αλλά όχι να σταματήσουν να εφαρμόζουν το σύνολο των μέτρων που έχουμε εγκρίνει», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Στο όλο θέμα αναφέρθηκε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος υπογράμμισε ότι «στη σημερινή σύσκεψη έγινε και πάλι αναφορά στη δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης να ακολουθήσει μια πορεία, τη σημασία της οποίας αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση». «Θα προχωρήσουμε με μεγάλη σοβαρότητα και νηφαλιότητα με στόχο την καταπολέμηση των διακινητών ανθρώπων, σεβόμενοι τους κοινοτικούς κανόνες», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

