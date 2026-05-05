Μια αυστριακή Μη Κυβερνητική Οργάνωση υπεράσπισης της ιδιωτικής ζωής ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε καταγγελία κατά του LinkedIn (του μεγαλύτερου παγκόσμιου επαγγελματικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύνδεση επαγγελματιών) κατηγορώντας το ότι πουλάει τα ψηφιακά δεδομένα των εκατομμυρίων χρηστών του.

Η ΜΚΟ Noyb - αρκτικόλεξο του «None of Your Business» - ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι προσέφυγε στην Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων εκ μέρους ενός χρήστη του LinkedIn που ζητούσε πρόσβαση στα δεδομένα του.

Αυτός ο χρήστης απαιτεί «πλήρη απάντηση στο αίτημα πρόσβασής του», ανέφερε η οργάνωση, αξιώνοντας επίσης την επιβολή προστίμου κατά του κοινωνικού δικτύου, θυγατρικής της Microsoft.

Σύμφωνα με τη Noyb, το LinkedIn επικαλείται ανησυχίες για την προστασία δεδομένων ως λόγο για τη μη συμμόρφωση με τα αιτήματα πρόσβασης.

Ωστόσο, η αυστριακή Μη Κυβερνητική Οργάνωση επισημαίνει ότι η εταιρεία απαιτεί ταυτόχρονα από τους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία επί πληρωμή Premium, εάν θέλουν να γνωρίζουν λεπτομερώς ποιος έχει δει το προφίλ τους. "Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δικά τους δεδομένα δωρεάν", υποστηρίζει ο Μάρτιν Μπόμαν, δικηγόρος της Noyb, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα προστασίας δεδομένων.

Η Noyb έχει καθιερωθεί ως μια από τις κορυφαίες οργανώσεις που υπερασπίζονται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. Η ΜΚΟ έχει κινήσει αρκετές αγωγές εναντίον τεχνολογικών γιγάντων, προτρέποντας συχνά τις ρυθμιστικές αρχές να λάβουν μέτρα κατά των παραβιάσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

