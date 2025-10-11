Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί το βράδυ της Παρασκευής, μετά από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου για το καθιερωμένο homecoming στη μικρή πόλη του Μισισιπή, Λίλαντ, της κομητείας Ουάσινγκτον.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, σε κεντρικό δρόμο της μικρής πόλης 3,500 κατοίκων, δήλωσε ο δήμαρχος Τζον Λι στο δίκτυο CBS News.

Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε κοντινά νοσοκομεία, ωστόσο δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ή συλληφθεί ύποπτοι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η τραγωδία εκτυλίχθηκε την ώρα που η πόλη γιόρταζε το ετήσιο homecoming. Το Λύκειο του Λίλαντ είχε δώσει νωρίτερα τον αγώνα του στις 7 μ.μ., όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

