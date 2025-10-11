Επικίνδυνα παιχνίδια για την εύθραυστη, ούτως ή άλλως, ειρήνη που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ, μέσω των ΗΠΑ, για την περιοχή της Γάζας φέρεται να παίζει η Χαμάς, καθώς πλησιάζει η λήξη της διορίας για την παράδοση των 48 ομήρων, βασικός όρος για την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Όπως μεταδίδει το BBC, η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ανακάλεσε πάνω από 7.000 μέλη της, προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των περιοχών που εκκενώθηκαν από τα ισραηλινά στρατεύματα, μετά την αποχώρησή τους με βάση τα συμφωνηθέντα για την κατάπαυση πυρός.

Παράλληλα, η Χαμάς, όπως αναφέρει το BBC, διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες, άπαντες με στρατιωτικό υπόβαθρο, οι οποίοι ήταν διοικητές ταξιαρχιών της ένοπλης πτέρυγας, προκειμένου να αναλάβουν την επίβλεψη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή επιστράτευσης εκδόθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων τα οποία έγραφαν: «Δηλώνουμε μια γενική κινητοποίηση ως απάντηση στην έκκληση του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες με το Ισραήλ. Πρέπει να αναφερθείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες τοποθεσίες σας, χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Δημοσιεύματα από τη Γάζα δείχνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες συνοικίες, ορισμένοι φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλοι με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την επιστράτευση, δηλώνοντας ωστόσο στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντιστέκονται στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο η κατοχή συνεχίζεται».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η προσπάθεια της Χαμάς να παραδώσει τους ομήρους έχει ξεκινήσει, ωστόσο δεν θεωρείται βέβαιη η παράδοση και των 48, ζωντανών και νεκρών, καθώς ένας αριθμός και από τις δύο λίστες, είναι άδηλο που βρίσκεται.

Η δε επιστράτευση των 7.000 και πλέον μαχητών και το σχέδιο της Χαμάς για ανακατάληψη του ελέγχου στις περιοχές που εκκενώθηκαν από τους IDF, προσβλέπει πιθανότατα στην επόμενη μέρα, καθώς ναι μεν έχει καθοριστεί ένα πλάνο για την πρώτη φάση, αλλά τα βήματα της επόμενης φάσης κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί συμφωνία και από τις δύο πλευρές.

Τα σημεία τριβής για τη συμφωνία παραμένουν ανοιχτά

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη να ετοιμάζονται για μία μεγαλοπρεπή φιέστα τις επόμενες ώρες, τα σημεία τριβής, ωστόσο, της συμφωνίας, παραμένουν ανοιχτά και πλέον, μετά και τις παραπάνω πληροφορίες, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα σενάριο.

Τα σημεία τριβής που παραμένουν ανοιχτά είναι τα εξής και θεωρούνται κομβικής σημασίας:

1)Αφοπλισμός της Χαμάς: Υπάρχει συζήτηση για το αν η Χαμάς θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να αποστρατιωτικοποιηθεί. Προηγουμένως έχει δηλώσει ότι δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να εγκατασταθεί παλαιστινιακό κράτος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε την Παρασκευή ότι η αποστρατιωτικοποίηση θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με τον εύκολο, είτε με τον δύσκολο τρόπο, ξεκαθαρίζοντας ότι τα στρατεύματα του Ισραήλ είναι έτοιμα να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης. Η δε Χαμάς ουδέποτε δήλωσε ή αποδέχθηκε να παραδώσει τα όπλα.

2)Διακυβέρνηση Γάζας: Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος με επικεφαλής τον Τόνι Μπλερ και ακολούθως θα αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή τη διακυβέρνηση της Γάζας, μόλις κάνει μεταρρυθμίσεις. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει αποδεχθεί μία διακυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής, πολύ δε περισσότερο τη δημιουργία και αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτοιυς. Η Χαμάς έχει επίσης δηλώσει ότι αναμένει να έχει κάποιο μελλοντικό ρόλο στη Γάζα ως μέρος ενός «ενιαίου παλαιστινιακού κινήματος».

3)Αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων: Ένα άλλο σημείο τριβής είναι η έκταση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων. Το Ισραήλ λέει ότι η πρώτη του αποχώρηση θα επιτρέψει τη διατήρηση του ελέγχου στο 53% της Γάζας. Ένα σχέδιο του Λευκού Οίκου δείχνει περαιτέρω υποχώρηση στο 40% και στη συνέχεια στο 15%. Αυτό το τελικό στάδιο αφορά τη δημιουργία μίας περιμέτρου ασφαλείας, η οποία θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι ασφαλής από οποιαδήποτε τρομοκρατική απειλή.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.