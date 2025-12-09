Πολύ άσχημα είναι τα νέα για τη Μις Τζαμάικα, Γκάμπριελ Χένρι, μετά το σοβαρότατο ατύχημα που είχε στα καλλιστεία Miss Universe (Μις Υφήλιος), όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της προκριματικής βραδιάς, στις 19 Νοεμβρίου.

Από τότε μέχρι και σήμερα, η Χένρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Μπανγκόκ, απαιτώντας 24ωρη εξειδικευμένη φροντίδα, χωρίς μέχρι τώρα να είχαν δοθεί πολλές πληροφορίες.

Οι διοργανωτές των καλλιστείων, με νεότερη ανακοίνωσή τους, αναφέρουν ότι η Μις Τζαμάικα μετά την πτώση της υπέστη «ενδοκρανιακή αιμορραγία με απώλεια συνείδησης, κάταγμα, εκδορές στο πρόσωπο και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς».

Επιπλέον, ενημερώνουν ότι η Μις Τζαμάικα, «τις επόμενες ημέρες» θα επιστρέψει στην πατρίδα της με ειδική πτήση, συνοδευόμενη από «πλήρη ιατρική ομάδα» και θα μεταφερθεί απευθείας σε τοπικό νοσοκομείο για «συνεχή θεραπεία και ανάρρωση».

Στην ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές τονίζουν ακόμα ότι δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για το ατύχημα και ότι κάλυψαν όλα τα έξοδα νοσηλείας, ιατρικής φροντίδας και αποκατάστασης στην Ταϊλάνδη.

Επίσης αναφέρουν ότι ανέλαβαν το κόστος διαμονής της μητέρας και της αδελφής της άτυχης Γκάμπριελ Χένρι, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.