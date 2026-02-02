Κυβερνητικά έγγραφα ταυτοποίησαν τους δύο ομοσπονδιακούς πράκτορες που πυροβόλησαν θανάσιμα τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη ως τον Jesus Ochoa, πράκτορα της συνοριοφυλακής, και τον Raymundo Gutierrez, αξιωματικό της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP), σύμφωνα με το ProPublica.

Σύμφωνα με τα αρχεία αυτά, ο 43χρονος Ochoa και ο 35χρονος Gutierrez ήταν οι πράκτορες που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής το περασμένο Σαββατοκύριακο, η οποία κατέληξε στον θάνατο του Πρέτι. Οι πυροβολισμοί πυροδότησαν εκτεταμένες διαδηλώσεις και ανανεωμένα αιτήματα για ποινικές έρευνες σχετικά με τις ενέργειες επιβολής του νόμου από ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Πρέτι, η κυβέρνηση Τραμπ προέβαλε επανειλημμένα ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με το περιστατικό.

Την ώρα του συμβάντος, και οι δύο πράκτορες συμμετείχαν στην «Επιχείρηση Metro Surge», μια πρωτοβουλία επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο. Η επιχείρηση ανέπτυξε πολυάριθμους ένοπλους, μασκοφόρους πράκτορες σε όλη τη Μινεάπολη ως μέρος μιας σαρωτικής επιχείρησης στην πόλη.

Η CBP, η υπηρεσία στην οποία εργάζονται και οι δύο άνδρες, αρνήθηκε να κατονομάσει δημόσια τους εμπλεκόμενους πράκτορες και έχει δώσει ελάχιστες πρόσθετες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς. Η έλλειψη διαφάνειας έχει προκαλέσει έντονη κριτική, ιδιαίτερα επειδή το περιστατικό συνέβη μόλις λίγες ημέρες αφότου ένας άλλος πράκτορας μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε μια άλλη διαδηλώτρια στη Μινεάπολη, τη Ρενέ Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Η έρευνα για τη δολοφονία

Ο θάνατος του Πρέτι και η μυστικότητα γύρω από την ταυτότητα των πρακτόρων εκτυλίσσονται εν μέσω μιας αυξανόμενης εθνικής συζήτησης για τις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ. Οι ενέργειες επιβολής του νόμου σε πόλεις σε όλη τη χώρα περιλαμβάνουν βίαιες αναμετρήσεις με μετανάστες αλλά και Αμερικανούς πολίτες, οι οποίες διεξάγονται από πράκτορες στους οποίους, αμφιλεγόμενα, επιτρέπεται να κρύβουν την ταυτότητά τους με μάσκες.

Νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έκτοτε ζητούν μια πλήρη και διαφανή έρευνα για τη δολοφονία του Πρέτι, ο οποίος ήταν 37 ετών και εργαζόταν ως νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η CBP έστειλε ειδοποίηση σε επιλεγμένα μέλη του Κογκρέσου επιβεβαιώνοντας ότι δύο πράκτορες χρησιμοποίησαν πιστόλια Glock κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που οδήγησε στον θάνατο του Πρέτι, αν και η ειδοποίηση παρέλειψε τα ονόματά τους. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο επιβλέπει την CBP, δήλωσε μέσω εκπροσώπου ότι οι πράκτορες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά το περιστατικό.

Μετά από ημέρες διαδηλώσεων και πιέσεων από νομοθέτες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το τμήμα πολιτικών δικαιωμάτων του ξεκίνησε έρευνα.

Τα αρχεία φέρεται να δείχνουν ότι ο Ochoa εντάχθηκε στην CBP το 2018 ως πράκτορας της συνοριοφυλακής, ενώ ο Gutierrez άρχισε να εργάζεται για την υπηρεσία το 2014. Ο Gutierrez υπηρετεί στο γραφείο επιχειρήσεων πεδίου της CBP και είναι μέλος μιας ειδικής ομάδας ταχείας επέμβασης που χειρίζεται αποστολές υψηλού κινδύνου, παρόμοιες με αυτές των μονάδων SWAT της αστυνομίας. Και οι δύο άνδρες κατάγονται από το νότιο Τέξας.

Πηγή: skai.gr

