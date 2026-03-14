Πλήγμα σημειώθηκε στο ελικοδρόμιο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ.

Στις εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει από τα διεθνή πρακτορεία φαίνεται έντονος καπνός από το κτίριο.

Σύμφωνα με το Associated Press, το ελικοδρόμιο χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ το Γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για επίθεση με drone.

Προηγήθηκαν αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

