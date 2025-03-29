Εσωτερικό υπόμνημα ΠΟΥ προτείνει απολύσεις και μείωση προϋπολογισμού κατά 1/5

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει τη μείωση του προσωπικού του και του βεληνεκούς του έργου του καθώς μειώνει τον προϋπολογισμό του κατά λίγο περισσότερο από ένα πέμπτο εξαιτίας του αντίκτυπου από τη μείωση της αμερικανικής χρηματοδότησης, αναφέρεται σε εσωτερικό υπόμνημα που είδε το Reuters.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποσύρθηκε από τον ΠΟΥ μόλις ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο λέγοντας ότι ο Οργανισμός κακοδιαχειρίστηκε την πανδημία της COVID-19 και άλλες διεθνείς υγειονομικές κρίσεις.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΠΟΥ συνεισφέροντας περίπου κατά 18% στη συνολική χρηματοδότησή του.

"Η ανακοίνωση των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τις πρόσφατες μειώσεις στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια από ορισμένες χώρες για τη χρηματοδότηση αυξημένων αμυντικών δαπανών έχουν καταστήσει την θέση μας πολύ δυσκολότερη", αναφέρει το υπόμνημα του ΠΟΥ που φέρει ημερομηνία 28 Μαρτίου και έχει την υπογραφή του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ο ΠΟΥ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος να σχολιάσει.

Η αμερικανική απόσυρση από τον ΠΟΥ επέτεινε την κρίση χρηματοδότησης εξαιτίας της μείωσης των αναπτυξιακών δαπανών από τις χώρες μέλη.

Αντιμέτωπος με ένα εισοδηματικό κενό σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων αυτό τον χρόνο ο ΠΟΥ πρότεινε τη μείωση του προϋπολογισμού του για την περίοδο 2026-27 κατά 21%, από 5,3 δισ δολάρια σε 4,2 δισ, σύμφωνα με το υπόμνημα.

Τον Φεβρουάριο, το εκτελεστικό συμβούλιο του ΠΟΥ μείωσε αρχικά τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 2026-2027 από 5,3 δισ δολάρια σε 4,9 δισ, σύμφωνα με το υπόμνημα.

"Παρά τις μεγαλύτερες προσπάθειές μας βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σημείο όπου δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να μειώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας και το εύρος εργασιών μας", καταλήγει το υπόμνημα.

Ο ΠΟΥ θα μειώσει τις θέσεις εργασίας σε ανώτερο επίπεδο στα κεντρικά του γραφεία στη Γενεύη της Ελβετίας παρότι θα πληγούν όλα τα επίπεδα και οι περιοχές, σύμφωνα με το υπόμνημα που προσθέτει ότι ο Οργανισμός θα αποφασίσει με ποιόν τρόπο θα θέσει προτεραιότητες στο έργο και στις πηγές του μέχρι το τέλος Απριλίου.

Έγγραφα του ΠΟΥ δείχνουν ότι ο Οργανισμός απασχολεί πάνω από το ένα τέταρτο των 9.473 υπαλλήλων του στη Γενεύη.

Το υπόμνημα σημειώνει ότι το προσωπικό του ΠΟΥ προσπαθεί να διασφαλίσει επιπλέον χρηματοδότηση από χώρες και από ιδιώτες δωρητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

