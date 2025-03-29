Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί από πλήγματα με drones εναντίον Ταλιμπάν

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο δυτικό Πακιστάν σε πλήγματα με στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο μαχητές Ταλιμπάν που είχαν σκοτώσει επτά στρατιώτες την προηγούμενη ημέρα.

"Τρεις επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιήθηκαν" κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο στο Χιμπέρ Παχτούνκουα, στα δυτικά σύνορα με το Αφγανιστάν, όπου η βία κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Αλλά μόλις σήμερα το πρωί μάθαμε ότι δύο γυναίκες και τρία παιδιά ήταν μεταξύ των θυμάτων», είπε.

«Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι κάτοικοι της περιοχής τοποθέτησαν τα πτώματα των θυμάτων στο δρόμο», υποστηρίζοντας ότι ήταν «αθώοι πολίτες» που σκοτώθηκαν από τα πλήγματα με drones, σύμφωνα με τον ίδιο.

Μια άλλη αστυνομική πηγή διαβεβαίωσε ότι «διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι Ταλιμπάν ήταν πράγματι παρόντες εκεί τη στιγμή της επίθεσης».

Το κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν, το TTP, το οποίο δημιουργήθηκε για να πολεμήσει μαζί με τους Ταλιμπάν που κατέχουν σήμερα την εξουσία στην Καμπούλ και το οποίο μοιράζεται την ιδεολογία τους, ανακοίνωσε την «ετήσια εαρινή εκστρατεία του για το 2025» στα μέσα Μαρτίου, απειλώντας με ανακοίνωσή του τον στρατό με «ενέδρες, στοχευμένες επιθέσεις, βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας και χτυπήματα» στους στρατιώτες και στις θέσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

