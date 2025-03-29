Washington Post: Ο Τραμπ πιέζει τους συμβούλους του να κλιμακώσουν την αύξηση των δασμών ενόψει της 2ας Απριλίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους υψηλόβαθμους συμβούλους του να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική στάση αναφορικά με τους δασμούς, καθώς η κυβέρνησή του προετοιμάζεται για μια μεγάλη κλιμάκωση στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει, αναφέρει η Washington Post επικαλούμενη τέσσερις ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Παρά τις εκκλήσεις των συμμάχων στη Wall Street και στο Καπιτώλιο να υιοθετήσουν μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση, ο Τραμπ ασκεί πιέσεις για σαρωτικές ενέργειες στον τομέα του εμπορίου με στόχο την αναζωογόνηση της αμερικανικής οικονομίας, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ εξακολουθεί να λέει στους συμβούλους του ότι θέλει να συνεχίσει την αύξηση των δασμών και τις τελευταίες ημέρες έχει επαναφέρει την ιδέα ενός παγκόσμιου δασμού που θα αφορά τις περισσότερες εισαγωγές, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Ο Τραμπ έχει μετανιώσει που δεν επέβαλε περισσότερους δασμούς στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας και γι' αυτό κατηγορεί τους συμβούλους του που τον έπεισαν να συγκρατηθεί, γράφει η εφημερίδα και προσθέτει ότι παραμένει αδιευκρίνιστο το πόσο σοβαρά εξετάζει ο Τραμπ την επιβολή παγκόσμιου δασμού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρόεδρος έχει πει στους συμβούλους του ότι οι δασμοί είναι κέρδος για τις ΗΠΑ γιατί επαναφέρουν τις θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα και προσθέτουν τρισεκατομμύρια σε δημόσια έσοδα.

Χθες Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτός στη σύναψη συμφωνιών με χώρες που επιδιώκουν να αποφύγουν τους αμερικανικούς δασμούς, αλλά σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να γίνουν αφού ανακοινωθούν οι ανταποδοτικοί δασμοί, στις 2 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.