Ένα ακόμη μέλος της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, το οποίο είχε αποδεχτεί ανθρωπιστική βίζα για να παραμείνει στην Αυστραλία, εγκατέλειψε τη χώρα, σύμφωνα με την αυστραλιανή κυβέρνηση.

Η αθλήτρια αναχώρησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αφήνοντας δύο από τα αρχικά επτά μέλη της ομάδας που είχαν αρχικά παραμείνει πίσω στην Αυστραλία, ανέφερε το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών Τόνι Μπερκ.

Ο Μπερκ είπε ότι δύο αθλητριες και ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης της ομάδας είχαν ήδη αναχωρήσει από το Σίδνεϊ για τη Μαλαισία το Σάββατο, για να ενσωματωθούν στην αποστολή της Εθνικής ομάδας του Ιράν.

Η ομάδα του Ιράν ταξίδεψε στην Αυστραλία τον περασμένο μήνα για το Κύπελλο Ασίας Γυναικών, φτάνοντας πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αρχικά, έξι παίκτες και ένα μέλος του υποστηρικτικού επιτελείου από μια ομάδα 26 παικτών δέχτηκαν ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, ενώ η υπόλοιπη ιρανική αποστολή πέταξε από το Σίδνεϊ στην Κουάλα Λουμπούρ στις 10 Μαρτίου. Μία από αυτές τις παίκτριες αργότερα άλλαξε την απόφασή της και έφυγε από την Αυστραλία.

Η υπόλοιπη ομάδα παρέμεινε στην Κουάλα Λουμπούρ από τότε που έφυγε από την Αυστραλία.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι οι τρεις που έφυγαν από την Αυστραλία το Σάββατο «επέστρεφαν στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειας και της πατρίδας τους».

Πηγή: skai.gr

