WSJ: Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν διεθνή συνασπισμό για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι πολλές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσω του Στενού του Oρμούζ, τόνισε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ θα συζητήσουν τη διεύρυνση της ναυτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν μια πιθανή διεύρυνση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν την Κυριακή οι Financial Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο που γνωρίζει τις εν εξελίξει συζητήσεις.

Μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ-ΟΗΕ για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης «φαίνεται πιο πιθανή» από το να προσεγγίσουν οι χώρες της ΕΕ το Ιράν σε διμερές επίπεδο, αναφέρει το δημοσίευμα των FT, παραθέτοντας τα λόγια του αξιωματούχου.

Βρετανία: Στο τραπέζι «όλες οι επιλογές»

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει «κάθε διαθέσιμη επιλογή» — συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους συμμάχους — προκειμένου να διασφαλιστούν οι βασικές θαλάσσιες οδοί μεταφοράς πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

Η δήλωση έρχεται μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο ότι το πέρασμα θα ανοίξει «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», καλώντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Γαλλία να αποστείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Μιλώντας στο BBC, ο Μίλιμπαντ τόνισε ότι είναι «πολύ σημαντικό» να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στενά, ωστόσο απέφυγε να αποκαλύψει ποιες επιλογές εξετάζει η κυβέρνηση.

Ο ουσιαστικός αποκλεισμός των στενών από το Ιράν — μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο — έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στις τιμές της ενέργειας.

