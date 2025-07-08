Μετά την Ταϊβάν, η τροπική καταιγίδα Ντάνας απειλεί την Κίνα - Δύο νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Η τροπική καταιγίδα Ντάνας κατευθύνεται προς την ανατολική Κίνα σήμερα το πρωί, με την επαρχία Τζετζιάνγκ να ετοιμάζεται για την άφιξη του φαινομένου το οποίο έπληξε την Ταϊβάν με ανέμους ταχύτητας ρεκόρ και καταρρακτώδεις βροχές, αφήνοντας πίσω δυο νεκρούς και πάνω από 600 τραυματίες.

Με ανέμους ταχύτητας περίπου 80 χιλιομέτρων ανά ώρα στον πυρήνα της, η Ντάνας προβλέπεται πως θα κάνει απότομη αριστερή στροφή καθώς κινείται βορειοδυτικά και να πλήξει την πόλη Ταϊτζού, σημαντικό λιμάνι, γεγονός που ώθησε τις λιμενικές αρχές να ακυρώσουν πάνω από 100 ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η Κίνα, η δεύτερη οικονομία του κόσμου, είναι αντιμέτωπη με εντεινόμενες απειλές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που μετεωρολόγοι συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Απειλούνται εμπορικές δραστηριότητες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση καθώς πόλεις πλημμυρίζουν, οι θαλάσσιες μεταφορές αναστέλλονται και καλλιέργειες καταστρέφονται.

Οι αρχές στην Τζετζιάνγκ εξέδωσαν προειδοποίηση για ξαφνικές πλημμύρες νωρίς το πρωί. Μετεωρολόγοι αναμένουν κατακρημνίσεις 100 ως ακόμη και 250 χιλιοστών σε τεράστια έκταση, από τη Φουτζού, πρωτεύουσα της γειτονικής επαρχίας Φουτζιάν, ως τη Χανγκτζού, την πρωτεύουσα της Τζετζιάνγκ.

Αφού περάσει από την Τζετζιάνγκ, η τροπική καταιγίδα εκτιμάται πως θα κατευθυνθεί στην επαρχία Τζιανγκσί. Στην επαρχία αυτή, λόφοι και ορεινοί όγκοι σημαίνουν πως πόλεις και κοινότητες διατρέχουν κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών.

