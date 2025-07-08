Κολομβία: Ο πατέρας των 4 παιδιών που διασώθηκαν μετά τη συντριβή αεροσκάφους στη ζούγκλα καταδικάζεται για βιασμό ανήλικης

Η δικαιοσύνη έκρινε ένοχο για βιασμό ανήλικης τον πατέρα των δύο από τα τέσσερα παιδιά, μέλη φυλής αυτοχθόνων, τα οποία αγνοούνταν για 40 ημέρες σε ζούγκλα της Κολομβίας το 2023, μετά τη συντριβή μικρού αεροσκάφους, έγινε γνωστό χθες Δευτέρα.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δικαστής έκρινε τον Μανουέλ Ρανόκε ένοχο για βιασμό ανήλικης. Η ποινή του αναμένεται να αποφασιστεί και να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή ως ακόμη και κάθειρξης 20 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo, θύμα ήταν μια από τις θετές κόρες του.

Ο άνδρας, που είχε μεγάλη προβολή στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της έρευνας για να βρεθούν τα τέσσερα παιδιά, στις οποίες συμμετείχε, συνελήφθη μερικούς μήνες μετά τη διάσωσή τους.

Είναι βιολογικός πατέρας των δυο μικρότερων παιδιών και πατριός των δυο μεγαλύτερων.

Μετά τη συντριβή του μικρού αεροσκάφους που είχε αποτέλεσμα η μητέρα τους και άλλοι δυο ενήλικοι να σκοτωθούν, κι αφού επέζησαν σαράντα μέρες περιπλανώμενα στη ζούγκλα, τα τέσσερα αδέλφια, 1 ως 13 ετών, βρέθηκαν, τρομερά αδυνατισμένα, κι ανατέθηκαν στο ινστιτούτο προστασίας της οικογένειας της Κολομβίας (ICBF).

Επέζησαν τρώγοντας άγρια φρούτα και μαγειρεύοντας γεύματα χάρη σ’ ένα πακέτο αλευριού μανιόκας που βρήκαν στο αεροσκάφος.

Η υπόθεση της επιβίωσης και της διάσωσής τους, έπειτα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν εθελοντές αυτόχθονες και άνδρες του στρατού, μετατράπηκε σε αντικείμενο βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ του Netflix.

Πηγή: skai.gr

