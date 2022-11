Meta: Σε βίντεο η στιγμή που ο Ζούκερμπεργκ ανακοινώνει την απόλυση 11.000 υπαλλήλων

Στη δημοσιότητα έφερε το NBC βίντεο από τη στιγμή που ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πραγματοποιεί την ανακοίνωση της μαζικότερης απολύσης προσωπικού στην ιστορία του Facebook που αντιστοιχεί στην απώλεια 11.000 θέσεων εργασίας.

Το βίντεο διέρρευσε από κάποιον εργαζόμενο που έχασε τη δουλειά του, τραβηγμένο πρόχειρα με κινητό.

«Ξέρω ότι υπάρχει μια σειρά διαφορετικών συναισθημάτων. Θέλω να πω εκ των προτέρων ότι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη γι' αυτήν την απόφαση», λέει ο Ζούκερμπεργκ.

«Είμαι ο ιδρυτής και ο διευθύνων σύμβουλος, είμαι υπεύθυνος για την υγεία της εταιρείας μας, για την καθοδήγησή μας και για να αποφασίσω πώς θα το εκτελέσουμε», είπε προσθέτοντας, «συμπεριλαμβανομένων πραγμάτων όπως αυτό».

Στη συνέχεια ανέφερε σε όσους απολύθηκαν ότι ανέλαβε την «πλήρη ευθύνη» για την απόφαση.

«Ήταν μια από τις πιο δύσκολες κλήσεις που χρειάστηκε να κάνω στα 18 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας», είπε ο CEO, προσθέτοντας, «προφανώς, έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή σας. Αλλά και για την αποστολή μας».

«Χάνουμε ανθρώπους που - πραγματικά έχουν βάλει την καρδιά και την ψυχή τους σε αυτό το μέρος» πρόσθεσε.

«Ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία μπορεί να έχετε εργαστεί, ο καθένας από εσάς έπαιξε έναν ρόλο συνεισφέροντας στα προϊόντα που χρησιμοποιούν δισεκατομμύρια άνθρωποι για να συνδέονται καθημερινά. Καθένας από εσάς είναι ταλαντούχος και παθιασμένος, και ο καθένας σας έχει παίξει έναν ρόλο στο να κάνει τη Meta επιτυχημένη» συνόψισε.

Στα... βήματα του Ιλον Μασκ που προχώρησε σε μαζικές απολύσεις στο twitter βαδίζει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που μέσω e-mail ανακοίνωσε ότι η Meta θα περικόψει το 13% των θέσεων εργασίας- ποσοστό που αντιστοιχεί σε 11.000 απολύσεις. «Συγγνώμη, κάναμε λάθος» αναφέρει το μέηλ που εστάλη από τον ιδιοκτήτη της Meta, ο οποίος αιτιολογεί την απόφαση για τις μαζικές απολύσεις στην «αδύναμη διαφημιστική αγορά».

Wow - Meta has just announced more than 11,000 employees are being let go. Huge numbers and I feel physically gutted about this. https://t.co/Oaqe22yaiG pic.twitter.com/FaWQMgpFLb