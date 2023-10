Η UNRWA μετέφερε το προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέφερε το επιχειρησιακό της κέντρο και το διεθνές προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές της δραστηριότητες και να υποστηρίξει το προσωπικό της και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

"Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προστατεύσουν όλους τους αμάχους που βρίσκονται στα καταφύγια της UNRWA περιλαμβανομένων των σχολείων", ανέφερε η υπηρεσία στην πλατφόρμα X.

