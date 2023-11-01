Μεσανατολικό: 4 Ιταλοί εγκατέλειψαν τη Γάζα και βρίσκονται στην Αίγυπτο

Τέσσερις Ιταλοί εθελοντές μη κυβερνητικών οργανώσεων μπόρεσαν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφα και τώρα βρίσκονται στην Αίγυπτο.

"Επιβεβαιώνω με ικανοποίηση ότι μια πρώτη ομάδα Ιταλών που ήθελε να εγκαταλείψει τη Γάζα, εξήλθε από τη Λωρίδα", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι, ο Αντόνιο Ταγιάνι.

"Νιώθω κουρασμένος αλλά είμαι καλά. Είναι υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε στο πλευρό του άμαχου πληθυσμού αλλά οι συνθήκες στη φάση αυτή δεν μας επιτρέπουν να εργαστούμε", δήλωσε ο Γιάκοπο Ιντίνι, ένας από τους τέσσερις Ιταλούς που αποφάσισαν να φύγουν από τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.