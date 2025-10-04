Λογαριασμός
Μερτς: Το σχέδιο Τραμπ η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη στην Γάζα - Εφικτή η απελευθέρωση των ομήρων

«Η Γερμανία στηρίζει πλήρως την έκκληση του προέδρου Τραμπ προς τις δύο πλευρές - Όλα πρέπει να συμβούν πολύ γρήγορα», σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος

μερτς

Ως την «καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη» περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας και εξέφρασε την στήριξή του στην έκκληση του αμερικανού προέδρου και προς τις δύο πλευρές.

«Η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρήνη στην Γάζα είναι εφικτές. Με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ έχει πλέον συμφωνήσει επί της αρχής και η Χαμάς. Η Γερμανία στηρίζει πλήρως την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις δύο πλευρές. Οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν πολύ γρήγορα. Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη. Η Γερμανία θα συνεχίσει να εμπλέκεται», δήλωσε ο κ. Μερτς σε ανάρτησή πριν από λίγη ώρα στην πλατφόρμα «Χ».

