Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ απέρριψε ως ψευδείς τους ισχυρισμούς ότι απέδωσε ευθύνη στην Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη απέτυχε συλλογικά.

«Πρέπει να το χαρακτηρίσει κανείς fake news, με την έννοια ότι δεν ειπώθηκε ποτέ», δήλωσε η Μέρκελ στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Phoenix, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, λέγοντας ότι τα λόγια της διαστρεβλώθηκαν.

«Ήταν απλώς μια συζήτηση για τις χρονικές εξελίξεις, όπως περιγράφονται ήδη στο βιβλίο μου Freiheit (Ελευθερία). Για έναν ολόκληρο χρόνο, κανείς δεν είχε πρόβλημα με αυτό… Και ξαφνικά προέκυψε μεγάλος θόρυβος, επειδή σχεδόν κανείς δεν διαβάζει πια το πρωτότυπο», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν εννοούσε ότι η Πολωνία ή οι χώρες της Βαλτικής ευθύνονται για το ξέσπασμα του πολέμου, η Μέρκελ απάντησε: «Όχι. Αποτύχαμε όλοι - εγώ, όλοι οι άλλοι- αποτύχαμε να αποτρέψουμε αυτόν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων και των συνομιλιών μας με τους Αμερικανούς».

Σε συνέντευξή της τον Οκτώβριο στο ουγγρικό μέσο Partizán, η Μέρκελ είχε αναφέρει την άρνηση της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής να επιτρέψουν απευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε εκείνη, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ως απάντηση στη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα ουκρανικά σύνορα το καλοκαίρι του 2021.

Οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας αντέδρασαν έντονα στα σχόλια της Μέρκελ, θεωρώντας ότι τα λόγια της ενείχαν υπαινιγμό μερικής ευθύνης για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μισό χρόνο αργότερα.

Την Πέμπτη, η Μέρκελ διευκρίνισε περαιτέρω τη δήλωσή της, λέγοντας: «Λίγες μέρες πριν καταθέσω αυτή την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και απλώς δεν θεωρούσα σωστό ότι εμείς, οι Ευρωπαίοι, δεν επιδιώκαμε επίσης έναν διάλογο με τον Πούτιν και αφήναμε αυτό το ζήτημα αποκλειστικά στην αμερικανική κυβέρνηση».

«Γι’ αυτό υποστήριξα αυτή τη νέα πρόταση, και υπήρξε αντίθεση, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η δήλωσή της δεν υπονοούσε καμία «απόδοση ευθυνών» για τον πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.