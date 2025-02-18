Το ντιμπέιτ των υποψήφιων καγκελαρίων επισκιάστηκε από το Ουκρανικό και τη στάση των ΗΠΑ. Πέρασαν έτσι σε δεύτερη μοίρα σημαντικές ανακοινώσεις, όπως ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση.Ανταπόκριση από το Βερολίνο.



Στον απόηχο της ιστορικής Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου και στην τελική ευθεία για τις γερμανικές εκλογές, οι τέσσερις υποψήφιοι καγκελάριοι, Μερτς, Βάιντελ, Σολτς και Χάμπεκ διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε μια τηλεμαχία που τα είχε όλα: από την επίθεση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, μέχρι την έμμεση αλλά σαφή στήριξη στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία.



Μια παρέμβαση που ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε και στο ντιμπέιτ του RTL εντελώς «απαράδεκτη», με την υποψήφια της Εναλλακτικής για τη Γερμανία να εμφανίζεται αγανακτισμένη από τον αποκλεισμό του κόμματός της από το λεγόμενο "δημοκρατικό τείχος".



Ως προς την οικονομία και την ύφεση στη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μερτς έριξε πυρά και στον αντικαγκελάριο και υπ. Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, επιρρίπτοντάς του λανθασμένες επιλογές αλλά και αδυναμία να πατάξει το «τέρας της γραφειοκρατίας». Στο επίκεντρο βρέθηκε και το ζήτημα του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γερμανίας που χρήζει μεταρρυθμίσεων καθώς και το ζήτημα της στέγασης και των ακριβών ενοικίων σε πολλές γερμανικές μεγαλουπόλεις.



Mάχη για τον αριθμό των απελάσεων



Ως προς το μεταναστευτικό, όλα τα κόμματα συμφωνούν στην αυστηρή τροχιά που ήδη έχει επιλέξει η Γερμανία, χωρίς να είναι διακριτές ουσιώδεις διαφορές. Μια επιτυχία, σχολιάζουν πολλοί, για την AfD να επιβάλλει την αυστηρή ατζέντα της.Ο Όλαφ Σολτς διεμήνυσε ότι και σε μια δεύτερη θητεία θα συνέχιζε με κάθε τρόπο τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης.



Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι ο αριθμός των απελάσεων είναι πολύ χαμηλός και ο αριθμός των νέων αιτούντων άσυλο ακόμη υψηλός, ενώ έριξε τα βέλη του προς τονΌλαφ Σολτς αλλά και τον Πράσινο αντικαγκελάριο Ρόμπερτ Χάμπεκ, για τη συνέχιση του ειδικού προγράμματος της γερμανικής κυβέρνησης για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων αιτούντων άσυλο από το Αφγανιστάν. Η Αλίς Βάιντελ είναι πάντως απόλυτη: «Έχει χαθεί πια ο έλεγχος στη χώρα».



Μετεκλογικές διεργασίες «με σύνεση»



Σε κάθε περίπτωση αυτό που διαφάνηκε και στη χθεσινή τηλεμαχία είναι ότι η επόμενη μέρα στη Γερμανία είναι προδιαγεγραμμένη εξ ανάγκης. Ως πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών ανέφερε ανοιχτά ότι βλέπει τόσο τους Σοσιαλδημοκράτες όσο και τους Πρασίνους ενώ για τους Φιλελεύθερους εξέφρασε αμφιβολίες.



«Από άποψη στρατηγικής θα ήθελα να έχουμε τουλάχιστον δύο επιλογές και να χρησιμοποιήσουμε εντέλει μία» ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας εκ νέου συνεργασία με την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Μάλιστα την χαρακτήρισε «ένα σε μεγάλο βαθμό εξτρεμιστικό κόμμα».



Ποιος όμως κέρδισε τις εντυπώσεις στην τηλεμαχία; Πρώτος εμφανίζεται ο Φρίντριχ Μερτς με 32%, δεύτερος ο Σολτς με 28%, Βάιντελ και Χάμπεκ ισοψήφισαν με 18%.



Πηγή: Deutsche Welle

