Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν «παίζει με τον χρόνο, οπότε χρειάζεται να αυξήσουμε την πίεση».

Ωστόσο, υπογράμμισε πως αν η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς, θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κυρώσεις απέναντί της.

«Κανείς στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ δεν διαφωνεί ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν, εάν το Ιράν είναι πρόθυμο να συμβιβαστεί», τόνισε.

«Είναι, κατά κάποιον τρόπο, μέρος της συνεισφοράς που μπορούμε να προσφέρουμε για να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία και, ελπίζουμε, να οδηγήσουμε σε μια διαρκή κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Θα αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία

Όσον αφορά το νέο πακέτο κυρώσεων που έπεβαλλε η ΕΕ στη Ρωσία, επισήμανε πως η πίεση θα συνεχίσει να αυξάνεται στη Μόσχα.

Για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, τόνισε ότι δεν είναι δυνατό να γίνει άμεσα, προτείνοντας ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια προενταξιακή διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.