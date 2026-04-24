Χέγκσεθ: Το Ιράν έχει την ευκαιρία για μια καλή συμφωνία - Ο ναυτικός αποκλεισμός αποκτά παγκόσμιο χαρακτήρα

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ έχουν αναγκάσει συνολικά 34 πλοία να αλλάξουν πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού, ενώ εντείνουν και τους ελέγχους σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν στην ανοιχτή θάλασσα.

Πρόσθεσε ότι μία ακόμη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου ετοιμάζεται να συμμετάσχει στην επιχείρηση.

«Ο αποκλεισμός μας επεκτείνεται και αποκτά παγκόσμιο χαρακτήρα», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο. «Κάθε πλοίο που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι πληροί τα κριτήριά μας είτε ιρανικά πλοία είτε πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια έχει αναγκαστεί να αλλάξει πορεία».

Ο ίδιος διαμήνυσε, παράλληλα, ότι οποιαδήποτε απόπειρα τοποθέτησης νέων ναρκών από το Ιράν συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «ένα αποφασιστικό στρατιωτικό αποτέλεσμα μέσα σε λίγες εβδομάδες» στο Ιράν, συγκρίνοντάς το με πολέμους δεκαετιών, όπως στο Βιετνάμ και το Ιράκ.

«Τελικά, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την αποστολή «δώρο προς τον κόσμο».

Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται σε νέα φάση, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει την ευκαιρία να «κάνει μια καλή, συνετή συμφωνία».

Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε επίσης στον «αδιαπραγμάτευτο» ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια, τον οποίο, όπως είπε, «ενισχύεται μέρα με τη μέρα και θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί, ό,τι κι αν αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ».

Διευκρίνισε ότι μη ιρανικά πλοία επιτρέπεται να διέρχονται και πολλά το έχουν ήδη κάνει, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατέσχεσαν αυτή την εβδομάδα δύο ιρανικά πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, τονίζοντας: «Θα κατασχέσουμε κι άλλα».

«Κανείς δεν πλέει από το Στενό του Ορμούζ χωρίς την άδεια των ΗΠΑ», κατέληξε.

Σε ό,τι αφορά την επίθεση και την κατάληψη των δύο πλοίων από το Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου είπε ότι επρόκειτο για «τυχαία πλοία» και όχι αμερικανικά ή ισραηλινά.

«Οποιοσδήποτε με ένα ταχύπλοο, ένα όπλο και κακές προθέσεις μπορεί να το κάνει αυτό», ανέφερε.

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «όλο τον χρόνο στη διάθεσή τους» και δεν βιάζονται να καταλήξουν σε συμφωνία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν «γνωρίζει πως εξακολουθεί να έχει ένα ανοιχτό παράθυρο για να επιλέξει σωστά», αρκεί να «εγκαταλείψει ένα πυρηνικό όπλο με ουσιαστικό και επαληθεύσιμο τρόπο».

«Το Ορμούζ είναι κυρίως υπόθεση της Ευρώπης»

Ο Πιτ Χέγκσεθ, επέκρινε και πάλι τους Ευρωπαίους συμμάχους για ανεπαρκή στήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «σχεδόν δεν χρησιμοποιούν» το Στενό του Ορμούζ και ότι η κατάσταση «είναι πολύ περισσότερο δική τους υπόθεση παρά δική μας».

«Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά το Στενό του Ορμούζ το χρειάζονται πολύ περισσότερο από εμάς και ίσως θα πρέπει να μιλούν λιγότερο και να κάνουν λιγότερα πολυτελή συνέδρια στην Ευρώπη και να μπουν σε ένα πλοίο», δήλωσε. «Αυτό είναι πολύ περισσότερο δικός τους αγώνας παρά δικός μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.