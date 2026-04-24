Ρωσία: Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Κούβα - Ανησυχητική η σύμπραξη Ιαπωνίας-ΗΠΑ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό της Κούβας και θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο νησί που κυβερνάται από κομμουνιστές, απορρίπτοντας αυτό που περιέγραψε ως εκβιασμούς και απειλές από την Ουάσινγκτον.

Η Ουάσινγκτον διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα από την κύρια σύμμαχό της, τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, προκαλώντας οξεία έλλειψη καυσίμων στο νησί των σχεδόν 11 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απείλησε με την επιβολή τιμωρητικών δασμών σε χώρες που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο στην Κούβα, όμως η Ουάσινγκτον επέτρεψε αργότερα μια ρωσική παράδοση πετρελαίου -την πρώτη της Μόσχας για φέτος- επικαλούμενη ανθρωπιστικούς λόγους.

Η Ιαπωνία στις ασκήσεις «Balikatan»

Παράλληλα, η Μόσχα δηλώνει ότι η συμμετοχή του ιαπωνικού ναυτικού σε κοινές ασκήσεις με τις ΗΠΑ αποτελεί αιτία ανησυχίας και αυξάνει τις εντάσεις.

Οι δυνάμεις των Φιλιππίνων και των ΗΠΑ ξεκίνησαν τη Δευτέρα τις ετήσιες ασκήσεις, στις οποίες η Ιαπωνία συμμετέχει ενεργά για πρώτη φορά.

Οι ασκήσεις από τις 20 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου, γνωστές ως «Balikatan» ή «ώμο με ώμο», είναι οι μεγαλύτερες μέχρι στιγμής όσον αφορά τις συμμετέχουσες χώρες, περιλαμβάνοντας επίσης την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γαλλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Πηγή: skai.gr

