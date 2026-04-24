Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση για πρώιμο καρκίνο του προστάτη

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο του προστάτη, ο οποίος εντοπίστηκε μετά τον Δεκέμβριο του 2024.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου αποκάλυψε την Παρασκευή ότι οι γιατροί του εντόπισαν ένα «μικροσκοπικό σημείο» στον προστάτη του, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν «ένα κακοήθες νεόπλασμα σε πολύ πρώιμο στάδιο».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι είχε υποβληθεί «σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη» πριν από ενάμιση χρόνο και ότι ο όγκος εντοπίστηκε κατά τον τελευταίο έλεγχο παρακολούθησης. 

«Θα ήθελα να μοιραστώ τρία πράγματα μαζί σας», έγραψε στο X:

1.  Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής.
2.  Βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.
3.  Είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως».

Διαβεβαίωσε ότι ο όγκος δεν παρουσιάζει διασπορά ούτε «καμία απολύτως μετάσταση… είναι πολύ συνηθισμένος σε άνδρες της ηλικίας μου», προσθέτοντας ότι «μπορεί κανείς να ζήσει με αυτόν και πολλοί το κάνουν».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι καθυστέρησε να δημοσιοποιήσει τα ιατρικά του στοιχεία κατά δύο μήνες, «ώστε να μην γίνει γνωστό στο αποκορύφωμα του πολέμου, για να μη δοθεί η δυνατότητα στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν να διαδώσει ακόμη περισσότερη ψευδή προπαγάνδα κατά του Ισραήλ».
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Καρκίνος Ισραήλ
1 0 Bookmark