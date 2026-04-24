Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση για πρώιμο καρκίνο του προστάτη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο του προστάτη, ο οποίος εντοπίστηκε μετά τον Δεκέμβριο του 2024.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου αποκάλυψε την Παρασκευή ότι οι γιατροί του εντόπισαν ένα «μικροσκοπικό σημείο» στον προστάτη του, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν «ένα κακοήθες νεόπλασμα σε πολύ πρώιμο στάδιο».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι είχε υποβληθεί «σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη» πριν από ενάμιση χρόνο και ότι ο όγκος εντοπίστηκε κατά τον τελευταίο έλεγχο παρακολούθησης.

«Θα ήθελα να μοιραστώ τρία πράγματα μαζί σας», έγραψε στο X:

1. Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής.

2. Βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

3. Είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως».

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

Διαβεβαίωσε ότι ο όγκος δεν παρουσιάζει διασπορά ούτε «καμία απολύτως μετάσταση… είναι πολύ συνηθισμένος σε άνδρες της ηλικίας μου», προσθέτοντας ότι «μπορεί κανείς να ζήσει με αυτόν και πολλοί το κάνουν».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι καθυστέρησε να δημοσιοποιήσει τα ιατρικά του στοιχεία κατά δύο μήνες, «ώστε να μην γίνει γνωστό στο αποκορύφωμα του πολέμου, για να μη δοθεί η δυνατότητα στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν να διαδώσει ακόμη περισσότερη ψευδή προπαγάνδα κατά του Ισραήλ».



