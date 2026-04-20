Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευρύνει τα κριτήρια των κυρώσεών της κατά του Ιράν, ώστε να συμπεριλάβουν όσους ευθύνονται για τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό για σχεδόν δύο μήνες, κλονίζοντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, δήλωσαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ, μεταδίδει το Reuters.

Η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά τo Στενό του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, διακόπτοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Περισσότερα από δώδεκα δεξαμενόπλοια διέπλευσαν το Ορμούζ αφότου το Ιράν κήρυξε το Στενό του Ορμούζ προσωρινά ανοιχτό την Παρασκευή, όμως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε κίνδυνο μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι ίδιες διατηρούν τον δικό τους στρατιωτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Υπήρξε πολιτική συμφωνία μεταξύ των πρεσβευτών ότι πράγματι θα αλλάξουμε τα κριτήρια στο καθεστώς κυρώσεων του Ιράν, ώστε να μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε στον κατάλογο πρόσωπα και οντότητες που ευθύνονται για την παρακώλυση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Μια δεύτερη διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες για να προετοιμάσει τυχόν νέες καταχωρίσεις στον κατάλογο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι υπεύθυνη για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα και εταιρείες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τους περιορισμούς σε επίπεδο τομέων.

Τον Ιανουάριο, η ΕΕ χαρακτήρισε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση και τον Μάρτιο συμπεριέλαβε στον κατάλογο Ιρανούς αξιωματούχους για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.