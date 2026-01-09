Το μπλοκ της Mercosur θα υπογράψει την από καιρό καθυστερημένη εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής.

«Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια διαπραγματεύσεων, θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική και την πιο φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ των δύο μπλοκ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Πάμπλο Κίρνο, σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι η ευρεία πλειοψηφία υποστηρίζει μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.